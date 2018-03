Reis de l’univers copa

La desena copa conquerida a Lloret pel gegantí porter del Barça Aitor Egurrola el deixa a només un títol del mític jugador de l’Espanyol Jordi Trias (Barcelona 1923). El màxim exponent de l’esplendor de l’ara reinventada secció blanc-i-blava va guanyar onze títols de copa en les més de dues dècades que va militar en el primer equip blanc-i-blau (1942-1963). Trias, que va arribar a l’Espanyol procedent del CH Turó (1939-1943) va guanyar la seva primera copa el 1944 en la primera edició. La darrera la va aixecar el 1962. Totes les que va obtenir el club tenen el seu segell inconfusible. Va ser, sens dubte, un dels primers grans i reconeguts jugadors catalans i va guanyar tres mundials: 1951, 1954 i 1955.

Els mèrits d’Aitor Egurrola són d’aquest segle. És el jugador de la secció blaugrana que atresora més títols (64) i el segon rere David Barrufet (71) de totes les seccions. Va aixecar la seva primera copa l’any 2000 a Blanes en la final contra el Voltregà. Ja es curiós, per la coincidència en el nombre de títols, que en el seu currículum també hi ha 10 lligues europees, 10 copes continentals i 10 supercopes. La seva marca numèrica personal són les 17 OK Lligues que s’ha endut des de la campanya 1998/1999.

El cas Brasal