El Vilanova lluitarà pel títol

El Calmar Vilanova lluitarà pel títol de la copa femenina després de classificar-se brillantment en superar per un mínim 1-0 el Vila-sana en la segona semifinal. El seu rival serà l’Hostelcur Gijón, que en la primera semifinal va eliminar el Voltregà, el campió, en els penals. El conjunt osonenc no podrà revalidar el seu ceptre, mentre que les asturianes jugaran la seva tercera final seguida i buscaran el quart títol. El Vilanova disputarà la seva segona final, ja que en l’edició de l’any 2009, jugada a Mieres, també s’hi van classificar i van guanyar el títol contra l’Alcorcón (10-1). Aquest cop tindran el suport de la seva afició que de ben segur omplirà el pavelló de Les Casernes (16 h).

El Vilanova i el Vila-sana no eren caps de sèrie, però van accedir a la semifinal, i un cop allà van lluitar fins al darrer segon per accedir a la final. El partit va tenir un joc ràpid i directe a la porteria rival, i les dues porteres van fer bones aturades sota els pals. En la primera meitat les ocasions es van succeir a les dues porteries, però el primer gol no va arribar fins quan faltava poc més d’un minut per al descans, quan Maria Figuerola va marcar l’1-0. En la segona meitat, el conjunt vilanoví va imposar més el seu domini i va intentar controlar el partit, contra un conjunt del Pla d’Urgell que no es va donar per vençut en cap moment. El Vila-sana hi va posar moltes ganes, però no va poder marcar cap gol. La seva intensitat li va fer veure dues targetes blaves, i el Vilanova va tenir dues faltes directes per sentenciar. Catalina Flores, però, no va estar encertada i en les dues ocasions va enviar la bola al pal. La incertesa i l’emoció es va mantenir fins al darrer segon.

Les osonenques i les asturianes van disputar una primera semifinal molt intensa, amb moltes alternatives en el resultat i gols molt seguits. Els dos equips van anar a l’atac, però les defenses i les porteres van tenir una bona actuació. El Gijón es va avançar i Natasha Lee va empatar de penal pocs segons abans del descans. Quan faltaven set minuts, Berta Tarrida va fer el 2-1 i, mig minut després, la catalana Maria Díez va empatar. Un minut abans del final, Marta González va tornar a posar el Gijón al davant i tot just servir de centre Aina Arxé va empatar (3-3). La pròrroga no va canviar res i en els penals les asturianes es van avançar amb un gol de Sara González. Berta Tarrida va empatar, però en l’últim dels cinc penals Maria Díez va marcar el gol de la victòria i la classificació per a la final va ser per a les asturianes.

La final de la minicopa