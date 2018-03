La segona, per decisió i ganes

HOSTELCUR GIJÓN: Elena González, Marta González, Sara González, Julieta Fernández i Díez –equip inicial–; Roces. No van jugar: Casarramona, Obeso, Soberón i Morera. CALMAR VILANOVA: Ortega, Silva, Miret, Figuerola i Cordoba –equip inicial–; Flores, Mas i Ambrós. No van jugar: Pascual i Briva. GOLS: 1-0 (9’) Díez. 1-1 (32’) Cordoba. 1-2 (42’) Silva, de penal. ÀRBITRES: Álvaro de la Hera i David Godia. FALTES: 8 del Gijón i 8 del Vilanova.

GIJÓN 1 VILANOVA 2 HOSTELCUR GIJÓN: Elena González, Marta González, Sara González, Julieta Fernández i Díez –equip inicial–; Roces. No van jugar: Casarramona, Obeso, Soberón i Morera. CALMAR VILANOVA: Ortega, Silva, Miret, Figuerola i Cordoba –equip inicial–; Flores, Mas i Ambrós. No van jugar: Pascual i Briva. GOLS: 1-0 (9’) Díez. 1-1 (32’) Cordoba. 1-2 (42’) Silva, de penal. ÀRBITRES: Álvaro de la Hera i David Godia. FALTES: 8 del Gijón i 8 del Vilanova.

El Calmar Vilanova va culminar tres dies espectaculars i va guanyar la copa femenina davant la seva afició, que va omplir el pavelló de la plaça de Les Casernes i que va estar entregada al seu equip des del primer segon fins al darrer. Les vilanovines van superar per un mínim 1-2 l’Hostelcur Gijón, que era el favorit i buscava la seva quarta corona. El Vilanova va guanyar d’una manera brillant i per segona vegada un títol que ja havia aconseguit en l’edició de l’any 2009. La portera i capitana del conjunt vilanoví, Cate Ortega, va ser escollida com la millor jugadora de la final.

El conjunt asturià, que jugava la seva tercera final de la copa femenina consecutiva, va agafar el domini del partit ben aviat i va tenir les primeres ocasions, com una rematada al pal de la seva capitana Sara González. El Vilanova va intentar situar bé la seva defensa i buscar els atacs ràpids, però en el minut 9 de partit va perdre una bola al mig del camp i la catalana Maria Díez va anar en solitari cap a la porteria i va avançar el conjunt asturià (1-0). Tot i el domini del Gijón, que va posar a prova la portera Cate Ortega diverses vegades, les vilanovines van disposar de bones ocasions en atac. La xilena Catalina Flores va tenir un parell de contraatacs, Maria Figuerola una bona acció dins l’àrea i Pati Miret algun xut des de lluny, però no van tenir l’encert per marcar. Així, es va arribar al descans amb el mínim 1-0 per a les asturianes.

Reacció i remuntada

Les noies que entrena Jofre Vila, que dirigeix l’equip des del mes de gener, van sortir amb moltes ganes en la segona meitat, decidides a capgirar el partit. Van disposar d’un parell de bones ocasions abans que Maria Cordoba aconseguís l’empat desviant un xut llunyà de Pati Miret en el minut 32. Les vilanovines van tenir uns minuts molt intensos davant la porteria rival, van crear bones ocasions de perill i Catalina Flores va enviar una bola al pal. A vuit minuts del final les asturianes van fer penal sobre l’argentina Daiana Silva, i ella mateixa va ser l’encarregada de transformar-lo i situar l’1-2 en el marcador. El Gijón es va despertar de cop i va buscar l’empat que li permetés seguir pensant en el títol. Va tenir ocasions, com una rematada al pal de Maria Díez, però la portera local, Cate Ortega, va culminar la seva gran actuació amb un parell de grans aturades en els darrers minuts.

Minicopa per al Voltregà