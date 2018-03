Revelació contra campió

El triomf relativament clar del Barça en la copa fa un parell de setmanes (5-1) contra el Citylift Girona va ser un bany de realitat però no minimitza la il·lusió dels de Ramon Benito per fer-ne una de grossa avui al Palau contra els blaugrana (20 h). Els locals arriben a la cita encoratjats perquè estan fent la millor temporada de la seva història i són cinquens en l’OK Lliga –quarts, si guanyen avui–. Ramon Benito, el tècnic, és plenament conscient de la dificultat del partit contra un equip que ara “es juga la lliga” i que vol recuperar el lideratge cedit al Liceo provisionalment. El duel d’avui tanca la 21a jornada disputada el cap de setmana anterior. En la primera volta, quan el Barça encara no era tan Barça, els gironins van plantar cara de valent. Benito vol un partit controlat, aprofitant només els contraatacs clars i sense jugar-s’ho tot contra un equip mortífer en el contraatac. “Tots són molt bons”, recorda. No podrà disposar d’Oriol Garcia, que es va lesionar durant la copa. Tornarà dimarts a la convocatòria a la pista del Voltregà. Manel Garcia, per la seva banda, té ciàtica i Benito l’haurà de dosificar. Dos problemes contra la rotació infinita.

Comença la 22a jornada