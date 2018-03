Un examen molt dur

El Barça Lassa va fer els deures ahir a l’entremaliada pista del Citylift Girona i arribarà dimarts a Riazor líder amb dos punts d’avantatge sobre el Liceo, el seu immediat perseguidor. L’equip blaugrana no va poder comptar amb Pau Bargalló per una sobrecàrrega a la musculatura de la columna lumbar, però els locals van tenir les baixes d’Oriol Garcia i Manel Garcia, una inferioritat més que evident en la rotació que enalteix encara més el seu partidàs.

Tal com va fer en la copa, el Girona, desacomplexat, es va avançar ben aviat (5’). Edu Castro va introduir de seguida tres canvis en l’alineació –Ordóñez, Barroso i Pascual– per mirar d’anar desgastant els locals. Barroso va fer el gol de l’empat (11’). Ell mateix, amb un gran xut a l’escaire de mitjana distància va avançar els visitants (1-2) en el minut 13. Però el local Pelicano també tenia ganes de gresca i va sumar el seu segon gol (2-2). En la jugada posterior, a més, els de Ramon Benito van disposar d’un penal. David Gelmà la va clavar (3-2). El Girona feia un joc molt vertical i perillós al davant i prou ferm al darrere, arrecerant-se en algunes fases en una zona per preservar millor el seu físic. Els locals, però, van cometre la desena falta a 2:32 del descans i Álvarez no va perdonar en la directa (3-3). El Barça va cometre la desena falta quan només havia transcorregut un minut i mig del segon temps i Pelicano, desfermat, va fer el seu tercer gol (4-3).

Dos penals clau