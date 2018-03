La lluita pel títol continua

La lluita pel títol de l’OK Lliga continua viva i en aquesta jornada el Barça Lassa i el Reus Deportiu volen escriure un nou i apassionant capítol. Els blaugrana intentaran mantenir el lideratge contra uns reusencs que intentaran superar-lo en la classificació. El Barça té tres punts d’avantatge sobre el Reus i si guanya els deixarà força enrere. Una victòria del Reus faria que empatés a punts amb els blaugrana i se situés davant perquè hauria guanyat els dos enfrontaments particulars.

Els dos conjunts també hauran d’estar pendents del que faci l’altre equip implicat en la lluita per ser campió, el Liceo. Els gallecs visiten el Citylift Girona i si guanyen continuaran en la lluita, i fins i tot podrien ocupar el lideratge. Si els gallecs perden, faran un pas enrere en les aspiracions per ser campions. Els gironins no els ho posaran gens fàcil, ja que tenen el seu objectiu particular, com és lluitar per aconseguir una plaça per poder debutar en la competició europea la temporada que ve. El Girona fa tres jornades que no guanya però a casa havia encadenat quatre victòries abans de perdre contra el Barça.

En aquest clàssic enfrontament entre el Barça i el Reus de l’OK Lliga es veuran les cares l’equip que menys gols ha encaixat, el blaugrana (29), i el conjunt que més gols ha marcat, el roig-i-negre (113). El Barça va empatar a la Corunya després de sumar sis victòries seguides, i no ha perdut des de la primera volta a la pista del Reus (3-2). Els reusencs han encadenat nou victòries i han guanyat els cinc darrers desplaçaments que han fet.

Bargalló ja s’entrena