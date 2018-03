El Voltregà, fora de la final

El Voltregà no jugarà la final de la lliga europea femenina després de ser eliminat en la semifinal pel Benfica (5-4), l’amfitrió de la final a quatre. El conjunt osonenc va fer un bon partit, es va avançar en el marcador molt aviat i va controlar el partit fins als darrers sis minuts. Va tenir dos avantatges de dos gols, 1-3 i 2-4, però en els darrers minuts les portugueses van mostrar el seu encert golejador i van remuntar d’una manera espectacular. Del 2-4 a sis minuts del final es va passar al 5-4 quan només en faltaven tres. Les de Sant Hipòlit van intentar empatar fins al darrer instant però no ho van aconseguir i van quedar eliminades.

El Voltregà va voler deixar clar que l’ambient al pavelló Fidelidade no li impressionava i en el segon minut de joc Berta Tarrida va avançar el seu equip en un contraatac de tot el conjunt. El Benfica va empatar quatre minuts després gràcies a Rita Lopes però la reacció de les de Sant Hipòlit va ser immediata i deu segons després, novament Berta Tarrida va posar al conjunt osonenc al davant (1-2) en una rematada dins de l’àrea. Un contraatac en solitari d’Adriana Gutiérrez va significar l’1-3 pel Voltregà a nou minuts del descans. El Benfica va buscar retallar diferències, la portera Teresa Bernades va fer un parell de bones aturades i es va arribar al descans amb dos gols d’avantatge.

Els primers cinc minuts de la segona meitat van ser un constant atac del Benfica i novament la portera del conjunt de Sant Hipòlit va fer aturades de mèrit. Teresa Bernades fins i tot va aturar un penal però no va poder evitar el 2-3 que va marcar Rute Lopes en aprofitar el refús. Dos minuts després Berta Tarrida va marcar el seu tercer gol i va tornar a situar el seu equip amb dos gols de marge a quinze minuts del final. Després d’una gran ocasió en un contraatac de la mateixa jugadora, el conjunt portuguès va iniciar la remuntada. La xilena Macarena Ramos va fer el 3-4 a sis minuts del final en una jugada individual, i va iniciar sis minuts d’un encert impressionant de les amfitriones. Tot i això Motxa Barceló va disposar d’un clar contraatac que la portera local va salvar, i poc després Marlene Sousa va empatar. El Voltregà no va estar fi en defensa i no va tapar els forats, i a tres minuts del final Macarena Ramos, amb un xut des de fora l’àrea, va fer el 5-4, que el Voltregà ja no va poder neutralitzar.