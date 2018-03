La il·lusió de jugar a Europa

Després d’assolir el gran objectiu de la temporada, que era la permanència a l’OK Lliga, el Citylift Girona ja es pot centrar completament en una altra fita, la classificació per jugar una competició europea la campanya que ve. Els components de l’equip tenen molta il·lusió per fer realitat aquest nou objectiu, tot i que saben que no serà fàcil i que hauran de continuar treballant com ho han fet fins ara. La feina feta els ha portat a mantenir-se a l’OK Lliga a set jornades del final, tot i perdre contra el Liceo en aquesta jornada passada. El Girona té 23 punts més que els dos equips que marquen el descens quan queden 21 punts en joc.

La recerca d’una plaça europea –els quatre primers van a la lliga europea i del cinquè al novè a la copa de la CERS– s’haurà d’esperar quatre setmanes, ja que la lliga s’atura pels compromisos europeus i Setmana Santa. El pròxim partit de lliga dels gironins i dels seus rivals en aquesta lluita per ser a Europa serà el 14 d’abril i durant un mes i mig –la lliga s’acaba el 27 de maig– buscaran el nou gran objectiu, que per al Citylift Girona seria històric.

El conjunt gironí ocupa la sisena posició amb 35 punts i és a cinc de la quarta plaça que dona dret a jugar la màxima competició europea. Els tres primers llocs són clars per al Barça, el Liceo i el Reus. El Girona està immers en la lluita per ocupar una de les cinc places que permeten disputar la CERS. Set equips semblen els destinats a lluitar per sis places europees, una de la lliga europea i cinc de la CERS. El Noia ocupa ara el lloc d’accés a la màxima competició i en places de la segona hi ha el Lleida, el Girona, l’Igualada, el Vendrell i el Voltregà, mentre que l’Alcoi és el desè a un sol punt dels llocs europeus.

Els gironins tenen un calendari complicat però no tant com altres rivals. Han de jugar tres partits a casa i fer quatre desplaçaments. El Girona s’ha d’enfrontar al Noia i al Reus, de la part alta de la taula, i a l’Asturhockey i al Corredor Mató Palafrugell, de la zona de descens. També han de disputar dos derbis de les comarques gironines a les pistes dels empordanesos i del Lloret Vila Esportiva. Els gironins només han de jugar contra un dels tres equips més potents de la lliga, el Reus, i ho faran a casa. Dels seus rivals directes, tres equips –el Lleida, l’Igualada i l’Alcoi– han de jugar contra els tres primers que lluiten pel títol: els blaugrana, els gallecs i els roig-i-negres. El Voltregà s’enfrontarà als dos primers, mentre que el Noia només jugarà contra el Barça. El Vendrell és l’únic que no s’enfrontarà a cap dels tres primers.