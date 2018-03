El pas cap a la final a quatre

El primer pas cap a la final a quatre de la lliga europa s’ha de fer avui en pista contraria i tant el Reus Deportiu com el Barça Lassa tenen la intenció de fer-lo en els seus partits d’anada dels quarts de final. Els roig-i-negres visiten el Liceo gallec i els blaugrana, el Follonica italià, dos vells coneguts en competició europea que seran difícils de superar a domicili, tant per la seva qualitat com per l’ambient que saben crear en el seu pavelló en els partits importants. Els dos equips catalans van acabar invictes en el primer lloc de la fase de grups i per això afrontaran el partit de tornada a casa, el 7 d’abril. El Barça i el Follonica i el Reus i el Liceo s’han trobat cinc cops en finals, lliguetes i eliminatòries europees, però mai en els quarts.

L’actual campió de la lliga europea s’enfronta a un rival de la mateixa OK Lliga amb el qual aquesta temporada ja s’ha vist les cares a Riazor. El Reus Deportiu va caure per un ajustat 3-2 en la primera volta de la lliga a la pista gallega. Es dona la circumstància que els dos equips jugaran tres partits seguits entre ells perquè en mig de l’anada i la tornada europea no hi ha cap partit per l’aturada de la lliga per Setmana Santa i quan es reprengui el primer enfrontament que tindran serà un Reus-Liceo.

El club que té més títols de la màxima competició europea visita un equip que ha estat la revelació de la lliga italiana. El Barça s’enfrontarà a un Follonica que també té l’honor de ser l’únic campió italià de la lliga europea i l’únic equip que va guanyar el seu títol –l’any 2006– quan era a la graderia mirant un altre partit, perquè aquella edició es va jugar en un grup, sense final. L’actual equip del Follonica destaca per la qualitat dels seus tres jugadors argentins, amb Lucas Martínez com a gran golejador, amb 43 gols en 26 jornades. El seu tècnic és Enrico Mariotti, exjugador blaugrana i exjugador reusenc que com a entrenador va dirigir el Reus en la seva victòria en la lliga europea la temporada passada.

Els altres dos partits de quarts de final tenen per protagonistes quatre equips portuguesos, que són els quatre que ocupen les primeres posicions de la lliga de Portugal. El Benfica rebrà el Porto i l’Oliveirense jugarà a casa contra l’Sporting.