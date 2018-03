El Reus haurà d’apel·lar al miracle al Palau d’Esports

El Reus, el vigent campió de la lliga europea, va quedar ahir entre les cordes en la seva visita a Riazor i li tocarà remuntar a casa contra el potent Liceo en la tornada dels quarts de final el dia 7 d’abril si vol tornar a jugar la final a quatre.

L’inici del partit des del punt de vista del Reus va ser desgraciat. Torres va entrar fins a la cuina i va intentar fer passar la bola pel pal curt. Ballart, en una acció desafortunada, se la va acabar introduint a dins (3’). El porter del conjunt català va reaccionar amb bones aturades davant la perillositat habitual del conjunt gallec. Marín hauria pogut empatar ren una directa que es va estavellar al pal (6’) però el francès Di Benedetto, inspirat, també va avisar amb un xut al pal (12’). El jugador del Reus Rodríguez també va enviar la bola al pal. Una genialitat de Marín escapant-se de dos defenses en l’un contra un va permetre a l’equip de Jordi Garcia empatar el partit (1-1). En l’acció posterior, però, els àrbitres van assenyalar penal i Miras no va perdonar (2-1).

Una gran combinació de Bancells i Torra (34’) hauria pogut acabar amb l’empat. En el 35’, el Liceo, en una acció de Miras sobre Casanovas, va cometre la desena falta. Marín ho va tornar a intentar i l’osonenc Malián, el porter del Liceo, va tornar a exhibir la seva gran categoria. En el 37’, els àrbitres van considerar que Marín havia simulat un penal i el van penalitzar amb una blava. Edu Lamas va llançar la directa i va enviar la bola a fora. El Reus va suportar sense encaixar la inferioritat. Un penal comès per Torra, però, va permetre a Miras (2/2) establir el 3-1. En l’acció posterior, a més, Di Benedetto va burxar en la ferida: 4-1. Garcia va demanar temps mort per apagar el foc. El Liceo va cometre la quinzena i aquest cop el llançador va ser Rodríguez, que tampoc no va reeixir. Per acabar-ho d’adobar, Torra va tornar a topar amb el pal.