El Reus i el Barça lluiten per trobar-se en la semifinal

Les places per a la final a quatre de la lliga europea es decidiran avui i el Reus Deportiu i el Barça Lassa tenen ganes de classificar-se i enfrontar-se en una de les semifinals. Les seves possibilitats són força diferents i el conjunt roig-i-negre ho té més complicat. El Reus Deportiu ha de remuntar tres gols contra el Liceo aquest vespre (20.45 h, Esport 3), ja que va perdre per 4-1 en el partit d’anada disputat a Galícia. El Barça Lassa en fa prou guanyant per la mínima el Follonica aquesta tarda (17.30 h, Barça TV) després d’haver empatat a tres gols a la pista italiana.

El conjunt roig-i-negre creu que la remuntada és possible, tot i que també és molt conscient que serà complicada i que necessitaran mostrar tot el seu potencial i encert a la pista. També esperen el suport incondicional de la seva afició a les graderies. El Reus Deportiu ha intentat crear un bon ambient per rebre el conjunt gallec, l’ambient de les grans i històriques nits, perquè els ajudi a remuntar el resultat advers i continuar defensant el títol europeu.

Per al Barça Lassa la classificació per a la final a quatre és més accessible, ja que només necessita guanyar per classificar-se per la semifinal. Els blaugrana també tindran el factor pista i públic a favor per afrontar un complicat partit contra el Follonica, que va ser capaç d’empatar a casa seva. Si el Reus i el Barça superessin els quarts es trobarien en la semifinal de la final a quatre, i un equip català s’asseguraria disputar la final.