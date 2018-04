El Barça Lassa jugarà la final a quatre

El Barça Lassa s’ha classificat per la final a quatre de la lliga europea al vèncer per 5-1 el Follonica italià en la tornada dels quarts de final. En l’anada els dos equips van empatar a tres gols. Els blaugrana han dominat el partit des de l’inici i al descans guanyaven per 2-0 amb gols de Matías Pascual i Ignacio Alabart. En la segona meitat han marcat Pau Bargalló, Lucas Ordóñez de falta directa i Xavi Barroso de penal pel Barça, i Federico Pagnini de falta directa pels italians.

El rival del Barça en la semifinal sortirà del partit que jugaran aquest vespre (20:45 h) el Reus i el Liceo. Els gallecs van guanyar a l’anada per 4-1 i els roig-i-negres buscaran la remuntada.

L’altre semifinal ja està decidira i enfrontarà a dos equips portuguesos, el Porto i l’Sporting. El Porto ha golejat el Benfica per 9-2, superant la derrota per 3-2 de l’anada. L’Sporting de Portugal ha guanyat per un ajustat 3-2 l’Oliveirense i ha deixat fora el subcampió, ja que en l’anada també s’havia imposat pel mateix resultat.