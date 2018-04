Màster en fiabilitat

Des que es va implantar el model de concentració per decidir el campió d’Europa la temporada 1996/97, el Barça, que atresora 21 títols globals, només s’ha perdut una fase final en el curs 2005/06. En aquella ocasió, va perdre la prèvia precisament contra el Follonica, que posteriorment va ser campió a Torres Novas (Portugal) –l’únic títol d’un equip italià en la competició– amb una plantilla en què hi havia, entre d’altres, els germans Mariotti, els germans Bertolucci i els germans Michielon. El Reus va acaronar el títol. L’eliminació prematura va permetre als blaugrana accedir a la copa de la CERS com a mal menor i va ser campió contra el Vilanova. És l’únic títol de la competició que hi ha a les vitrines del club. Des del curs 1996/97 s’han jugat fases finals en quatre formats: finals a quatre amb eliminatòries, final a quatre amb lligueta –només a Torres Novas– final a sis amb dos grups i final a vuit. Un dels canvis de format va venir motivat pel domini dels equips de l’OK Lliga que es va viure el curs 2007/2008 quan els equips de la final del Palau Blaugrana van ser el Barça, el Reus, el Vic i el Liceo. En la final, els amfitrions van derrotar el Reus. Per això, el curs següent el comitè europeu va optar per una final a vuit perquè els portuguesos no en quedessin al marge.