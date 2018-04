Carregats d’ambició

Tenen la possibilitat de lluitar per un títol europeu i, per què no?, guanyar-lo, i no la volen desaprofitar. L’ICG Software Lleida i el CP Voltregà afronten les semifinals de la final a quatre de la copa de la CERS amb moltes ganes, il·lusió i ambició, però també molt conscienciats que els rivals que tindran davant seu són molt potents. El conjunt de Sant Hipòlit serà el primer a posar-se a prova contra el Barcelos portuguès, que és l’actual campió i ha guanyat els dos últims títols de la CERS de manera consecutiva. Els lleidatans, que són els amfitrions, s’enfrontaran al Breganze italià. El Lleida i el Voltregà només pensen en aquests primers partits, que els podrien portar a una final catalana i a estar a un sol pas del gran objectiu de ser campions.

L’ICG Software Lleida arriba a la semifinal en un bon moment de forma, després d’haver guanyat els últims quatre partits de l’OK Lliga. No han estat només els triomfs, sinó que ha mostrar encert de cara a gol i també ha fet un bon joc que li ha permès guanyar equips potents com el Noia o imposar-se a pistes complicades com la del Vendrell. El seu rival, el Breganze, està disputant el play-off pel títol de la lliga italiana. Els seus dos darrers partits han sigut dues derrotes en la semifinal al millor de cinc enfrontaments contra el Forte dei Marmi. Va perdre a casa per 5-6 i a fora per 4-1, i ha de guanyar el pròxim partit com a visitant per no quedar eliminat. Anteriorment en els quarts de final es va desfer per la via ràpida, amb dues victòries, del Follonica. El Breganze té en les seves files un dels màxims golejadors europeus, Federico Ambrosio, que amb 14 gols encapçala destacat la llista d’anotadors en la copa de la CERS, mentre que en la lliga italiana ha marcat 50 gols i és el segon màxim golejador.

L’entrenador del Lleida, Albert Folguera, destaca el bon nivell dels jugadors del conjunt italià i, a banda del golejador Federico Ambrosio, té molt present el potencial del brasiler Cláudio Filho Cacau i de Franco Platero, que és el líder en defensa. El tècnic del Lleida considera que jugar a casa és un avantatge, i que no els suposa cap pressió, tot i que admet que hi pot haver una mica de nervis però que quan comenci a rodar la bola seran capaços de fer el joc que han estat realitzant fins ara i que els ha portat a la final a quatre.

En plena forma