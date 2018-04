El Barça Lassa posa fi a la ratxa de l’Igualada Rigat

L’Igualada Rigat havia aconseguit cinc victòries de manera consecutiva però no va poder puntuar contra el Barça Lassa, el líder de l’OK Lliga, va veure frenada la seva ratxa i va perdre. El Barça va sumar una nova victòria i segueix la seva marxa cap al títol de lliga. Els blaugrana van marcar dos gols en menys d’un minut –Lucas Ordóñez i Pablo Álvarez–, en la primera meitat i amb el 0-2 es va arribar al descans. En el primer minut del segon temps Sergi Panadero va ampliar el marcador, i uns minuts després Sergi Pla va tenir un parell de bones ocasions, una d’elles un pal, però va ser el Barça el que va tornar a marcar i novament Pablo Álvarez van situar el resultat en un clar 0-4. Els igualadins no es van rendir i van seguir lluitant i Jordi Méndez va marcar el seu primer gol, que va ser respost immediatament per Matías Pascual (1-5). El partit ja havia entrat en els darrers deu minuts que van ser un atac constant i els gols van seguir arribant. Tety Vives va marcar de penal, Pau Bargalló ho va fer de Falta directe i Sergi Pla va fer el 3-6 en una altra falta directa. Novament va marcar Tety Vives, que va situar el 4-6 a dos minuts del final, però ja no hi va haver temps per a res més.