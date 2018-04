El Lleida lluitarà pel títol de la CERS

L’ICG Software Lleida lluitarà per guanyar el títol de la copa de la CERS després de classificar-se per la final al vèncer en la pròrroga al Breganze per 4-3. Demà a les sis de la tarda jugarà contra el Barcelos, l’actual campió. Els lleidatans han fer un gran inici de partit i en el minut vuit guanyaven per 2-0 amb gols d’Andreu Tomàs. A deu minuts del final Roberto Di Benedeto ha fet el 3-0 de falta directa. Semblava que la final era a tocar però els italians han despertat, han marcat tres gols en quatre minuts i han empatat. Dario Giménez ha disposat d’una falta directe en l’últim minut però l’ha desaprofitat i s’ha arribat a la pròrroga. Els dos equips han tingut ocasions, un penal el Lleida i una falta directe el Breganze per avançar-se. En el darrer minuts, els lleidatans han disposat d’una falta directa però no l’han marcat i en el refús Joan Cañellas ha aconseguir el gol de la victòria i la classificació per la gran final.