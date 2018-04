El Lleida jugarà la seva final

Un gol de Joan Cañellas en l’últim minut de la pròrroga va posar el Lleida en la final de la copa CERS. El conjunt català va tenir el partit a les mans amb un clar 3-0 en la segona part, però en el tram final del temps reglamentari va encaixar tres gols que van fer patir de valent els aficionats que van omplir el pavelló Onze de Setembre. Als jugadors d’Albert Folguera se’ls va posar tot de cara de seguida, en tres minuts de gran intensitat. Va avisar primer el Breganze, però, quan Federico Ambrosio, sol davant Lluís Tomàs, no va encertar. Tot seguit, un llançament llunyà de Dario Giménez va acabar a la xarxa. L’argentí fallaria, en l’acció següent, un penal, comès per Ambrosio, que va veure targeta blava. En tot cas el Lleida va aprofitar la superioritat numèrica i, un minut després, Andreu Tomàs signaria el 2-0.

L’avantatge no va tirar enrere l’equip d’Albert Folguera, ben al contrari. Abans del final de la primera part hi va haver moments en què va arraconar el Breganze. Després del descans, però, els italians, obligats pel marcador, van ensenyar les urpes: fins a quatre vegades va enviar la pilota al pal Mattia Cocco. El Lleida, en tot cas, també fent mèrits per al gol. Roberto Di Benedetto l’hauria pogut fer en un penal, a manca de 13 minuts, però va errar. Tres minuts després, però, no fallaria.

En el tram final del partit hi va haver males notícies per al Lleida. D’entrada, Bruno Di Benedetto va veure targeta blava i l’equip va trontollar. Els italians van acabar retallant, en el minut 55, aprofitant una combinació culminada per Álvaro Giménez, i poc després van fer el 3-2 en un contracop de Platero que responia a un gol anul·lat a la seva porteria. N’hi va haver més: a dos minuts del final, Ambrosio culminava la remuntada i forçava una pròrroga que va tenir final feliç per a l’equip català.