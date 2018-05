El Vic guanya i posa el títol de lliga a l’abast del Barça

El Vic va derrotar el Liceo, i va posar el títol de lliga a l’abast del Barça Lassa. Els blaugrana seran campions de l’OK Lliga si aquest migdia (12 h, Esport3) guanyen a la pista de l’ICG Software Lleida, el recent campió de la copa de la CERS. El Liceo és a quatre punts del Barça però si els blaugrana guanyen avui es distanciaran fins a set i només quedaran dues jornades per disputar-se amb sis punts en joc. Perquè el Barça tingués aquesta primera oportunitat de ser campió, el conjunt gallec havia de perdre a la pista del Vic, i ho va fer. El conjunt osonenc venia de ser golejat pel mateix Barça (10-0) en l’última jornada de lliga però, es va saber refer molt bé i va voler donar una alegria a la seva afició i demostrar que l’equip val molt més del que es va veure al Palau Blaugrana dimarts passat en una jornada entre setmana.

El Vic va sortir molt centrat contra els gallecs i en els primers deu minuts va marcar dos gols, gràcies a Mia Ordeig i a Jassel Oller. En l’últim minut abans del descans Marc Coy va fer el gol del Liceo però els osonencs no es van veure afectats i uns segons després Borja López va fer el 3-1 amb què es va arribar al descans.

En la segona meitat els gallecs van sortir a buscar la remuntada però el Vic va seguir fent un gran partit, sobretot en defensa, i el seu porter Ernest Burgaya va fer aturades de mèrit i va impedir qualsevol possibilitat de gol dels gallecs. Els dos equips van disposar d’ocasions per marcar però no hi va haver cap més gol en la segona meitat. L’ocasió més clara va ser una falta directa del Vic a dos minuts del final però Pol Manrubia no la va poder transformar i el resultat es va mantenir.