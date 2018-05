Primer la semifinal

Els roig-i-negres i els blaugrana s’enfrontaran en la seva quarta semifinal de la lliga europea, i en les tres anteriors el Barça es va classificar per a la final. La primera semifinal va ser la temporada 1979/80, quan la competició s’anomenava copa d’Europa i es jugava a doble partit. El Barça va guanyar el partit d’anada per 5-0 i el Reus es va imposar en la tornada per 5-3 però no va poder remuntar. La temporada 2004/05 es van trobar en la final a quatre de Reus i els blaugrana es van imposar en la pròrroga (5-4). La darrera semifinal va ser en la final a vuit de Lodi, Itàlia, la temporada 2011/12, i el Barça va guanyar per 5-2. Els blaugrana i els roig-i-negres han jugat setze partits a Europa, amb deu victòries del Barça, tres empats i tres victòries del Reus.