El Barça fa plorar el Porto i obté la 22a lliga europea

El Barça Lassa l’ha fet grossa aquest migdia a la pista del Porto i ha guanyat la lliga europea derrotant l’amfitrió en una final èpica en un partit que passa a la història (4-2). Els gols que han atorgat el seu 22è títol en la competició en 26 finals als blaugrana els han fet Lucas Ordóñez, Pablo Álvarez i Pau Bargalló (2) per aquest ordre. Per part del conjunt portuguès han marcat Gonçalo Alves i Hélder Nunes. El Porto, dirigit pel tècnic de Sant Pere de Riudebitlles Guillem Cabestany i amb el lloretenc Carles Grau sota els pals i amb l’igualadí Ton Baliu en pista, era el favorit per la suma del seu potencial i el suport d’una afició que ha omplert de gom a gom el Dragâo Caixa però ha tornat a perdre la final a casa com ja li va succeir el 2013 davant del Benfica. De fet, l’equip portuguès, que té dos títols en el palmarès, ha fet figa en les nou últimes finals que ha jugat des del 1997, set de les qual davant de conjunt catalans: sis contra el Barça i una davant de l’Igualada. El Barça ha desplegat tot el seu potencial i ha fet valer la seva experiència en partits d’alta dificultat. Ha fet una gran defensa durant tot el partit i ha comptat amb l’incombustible Aitor Egurrola sota el pals, que ha tornat a jugar un gran partit. Sergi Fernández, substituït en la semifinals contra el Reus per lesió, s’ha quedat a la banqueta. Egurrola suma la seva onzena lliga europea en un partit en què el seu equip s’ha avançat per 0-3 en el tram inicial del segon temps i ha sabut suportar la reacció lògica dels portuguesos, que s’han situat a només un gol (2-3). el tècnic Edu Castro tanca el curs amb un ple històric de quatre títols en quatre competicions en el seu debut a la banqueta blaugrana.