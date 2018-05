L’avi de l’europeu

Serge Berthels superarà el rècord d’edat en un europeu, que tenia el porter anglès Eddy Revill amb 48 anys des del 2016

El campionat d’Europa que es jugarà aquest juliol a la Corunya reunirà onze seleccions, una fita que no s’aconseguia des de l’any 1994 en què van ser tretze. Una d’aquestes seleccions és la de Bèlgica, que no disputava un europeu des de l’any 1996, en què va finalitzar setè. En aquell equip belga hi militava Serge Berthels, un jugador que tornarà a estar present en la selecció de Bèlgica que jugarà aquest campionat d’Europa del 2018 i ho farà amb 52 anys. Serge Berthels va formar part de la selecció belga que va disputar els campionats d’Europa dels any 1992 (novens), 1994 (vuitens) i 1996 (setens) i en totes elles es va enfrontar a la selecció espanyola del moment. El veterà jugador del Rolta Leuven ha seguit jugant a l’hoquei i competint, i l’any 2017 va disputar el campionat d’Europa de la categoria de veterans que es va celebrar a Oviedo, i amb el seu equip van ocupar la sisena posició de la categoria de més de 35 anys. La presència de Serge Berthels en el campionat d’Europa absolut de la Corunya farà que se superi el rècord d’edat d’un jugador disputant aquesta competició. El jugador belga, de 52 anys, deixarà enrere el rècord del porter de la selecció anglesa Eddy Revill, que amb 48 anys va disputar el campionat d’Europa d’Oliveira de Azemés (Portugal) de l’any 2016.

L’europeu del 2018 reunirà onze seleccions i superarà la xifra dels darrers anys, en què ni tan sols s’arribava a deu equips. Els darrers anys el nombre de participants més baix va ser a l’edició del 2014, amb només sis seleccions. A l’últim campionat, disputat fa dos anys, es va reunir vuit equips. Tots repeteixen enguany i les novetats són Holanda, que no jugava un europeu des del 2008, Andorra, que va disputar el darrer el 2006, i Bèlgica, que no hi participava des del 1996.

La selecció belga s’ha tornat a inscriure per jugar un campionat d’Europa pensant a poder disputar els World Roller Games que es faran l’any vinent a Barcelona. El seleccionador de Bèlgica, Tonny van der Dungen, un holandès de 50 anys i que entrena el conjunt alemany del Calenberg, ha confeccionat un equip de nou jugadors. Ha reclutat tres portuguesos, Sergio Rita, que està sota les seves ordres al Calenberg, Marco Migueis, del conjunt francès del Roubaix, i el veterà Nuno Rilhas, de 45 anys, del Walsum alemany que es va enfrontar al Lleida a la preliminar de la copa de la CERS.