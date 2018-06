Vuit catalanes a la llista per l’Europeu

El seleccionador estatal femení, Ricard Ares, ha donat la llista de jugadores seleccionades per l’europeu que es disputarà a Mealhada (Portugal) del 7 al 14 d’octubre, i hi ha vuit catalanes. Només hi ha dues novetats respecte a l’equip que va guanyar el mundial l’any passat, la portera Anna Ferrer (Vila-sana i Laura Barcons (Manlleu). Completen la llista la portera Laura Vicente, Berta Busquets i Laura Puigdueta (Palau), Natasha Lee (Voltregà), Anna Casarramona i Maria Díaz, i les asturianes Sara González i Marta González (Gijón). Les seleccionades iniciaran la seva preparació a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat el 20 d’agost.

Des de divendres fins aquest diumenge s’ha celebrat el primer draft femení de la Federació Espanyola de Patinatge, d’on ha sortit aquesta selecció. Durant tres dies s’han reunit una trentena de les millors jugadores de la passada OK Lliga i això ha ajudat a Ricard Ares a confeccionar la selecció, ja que ha pogut avaluar el rendiment de cada una d’elles.