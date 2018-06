Amb la mirada posada en un futur ‘play-off’

L’OK Lliga de la temporada 2018/19 s’iniciarà el 22 de setembre i tindrà com a gran novetat que hi haurà quatre descensos de categoria, i no els tres de les últimes que s’han disputat. Des de la segona categoria, l’actual primera divisió que es passarà a dir OK Lliga Plata, només pujaran dos equips, i això significa que per la temporada següent la màxima categoria quedarà reduïda a catorze equips. Aquest canvi en el nombre de participants està encaminat a tornar a disputar un play-off per decidir el títol en la temporada 2019/20. Dos equips menys en la competició de lliga significa que hi haurà quatre jornades menys i de les 30 es passarà a les 26. Quedaran més dates lliures, tot un mes, i en elles es podrien incloure les eliminatòries pel títol, i també un altre play-out per decidir algunes de les places de descens.

En l’assembla anual de la Federació Espanyola de Patinatge que es va celebrar dissabte a la seu de l’INEF de Madrid, es va aprovar la futura reducció. El sistema de competició del curs 2019/20 s’haurà d’aprovar en la propera assemblea i per això, aquest futur sistema de play-off encara està en un a fase d’estudi i perfeccionant.

L’actual sistema de setze equips en una lliga regular de 30 jornades i tres descensos s’ha disputat sense canvis en les últimes sis temporades, des de la 2012/13. Les darreres campanyes de catorze equips en lliga regular van ser la 2011/12 i l’anterior. L’últim play-off per decidir el títol de l’OK Lliga es va disputar la temporada 2008/09, va ser una lliga de setze equips i els vuit primers van disputar els quarts de final, les semifinals i la final. També és podia haver plantejat disputar un play-off amb una lliga de setze equips com els últims que es van fer, però això significa que s’haurien de disputar més jornades entre setmana i als clubs no els interessa fer-ho perquè hi ha poc públic en els pavellons.

En l’assemblea de l’espanyola també es va aprovar la creació duna nova OK Lliga Bronze, una tercera categoria, que es posarà en marxa aquests curs 2018/19. Substituirà a les fases d’ascens sud i nord pels equips de fora de Catalunya. Ara jugaran una lliga nord i sud de vuit equips a partir del mes de febrer. A Catalunya es seguirà disputant la nacional catalana.