Egurrola renova per una temporada més

El FC Barcelona i Aitor Egurrola han arribat a un acord per a la continuïtat del porter, i capità, fins al 30 de juny del 2019. Egurrola, que farà 38 anys el 24 de juny, ha completat la seva vintena temporada en el primer equip de Barça i suma 66 títols al seu palmarès, que el certifiquen com l’esportista blaugrana en actiu amb més trofeus i el jugador amb més èxits de tota la història de la secció.

“Ha estat una última temporada molt bona i ara hem de seguir treballant perquè aquest somni continuï”, ha manifestat Egurrola. “Mentre la salut em respecti, la motivació per estar en el Barça sempre hi serà”, ha comentat també. Per la seva banda, el mànager esportiu de la secció, Toni Miró, ha tingut paraules d’elogi per a Aitor Egurrola i també per al recentment renovat Sergi Fernández: “El seu rendiment és altíssim. Es cuida molt i dóna molta seguretat. Crec que tenim els dos millors porters del món i això fa que la seva continuïtat sigui imprescindible”.