Joâo Rodrigues al Barça

No era cap secret que l’hàbil davanter internacional portuguès del Benfica de 27 anys Joâo Rodrigues fitxaria pel Barça Lassa el curs vinent però ara ho ha fet públic als mitjans portuguesos. El lloc web del Benfica revela que el Barça ha hagut de pagar una compensació econòmica per endur-se’l. “Després de nou anys molt feliços, ha arribat el moment de marxar. Estaré eternament agraït al Benfica”, afirma el jugador, que assegura, a més, que ja havia estat temptat abans pel club català: “Em vaig resistir diverses vegades al Barça i va ser sempre difícil, perquè sempre agrada quan el Barça truca a la teva porta. És un gran club i en hoquei encara més perquè ha guanyat 22 lligues europees. M’hi vaig resistir un temps i el Benfica també va fer un esforç per retenir-me però crec que ara he de fer el pas per créixer, per aprendre i per eixamplar horitzons.” Rodrigues va iniciar el curs dubitatiu i amb una mitjana de minuts menor al que és habitual però l’ha acabat amb 40 gols en la lliga, en el qual ha estat el pitxitxi. Serà el segon portuguès de la història de la secció després de Carlos Realista, que va jugar en el Barça el curs 1987/88.