El Barça fa oficial el fitxtage de Joao Rodrigues

El FC Barcelona ha comunicat aquest matí el que anunciàvem ahir des d’aquest diari: la incorporació de João Rodrigues a la seva disciplina. Rodrigues, de 27 anys, arriba procedent del Benfica i ha signat un contracte per les pròximes tres temporades, fins el 2021.

El portuguès ha estat el màxim golejador de la lliga del seu país en les dues últimes campanyes 2016/17 i 2017/18, amb 52 i 50 gols, respectivament. Nascut a Oeiras i format al Paço de Arcos, prepararà l’Europeu amb el combinat portuguès i després s’incorporarà a la pretemporada blaugrana en el mateix moment que els internacionals espanyols. “Estan sent uns dies increïbles, encara no m’ho puc creure”, ha dit després de passar la revisió mèdica a Barcelona. “És molt important venir a un club guanyador com el Barça”, ha comentat també.