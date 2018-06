Ferran López renova per l’Igualada

Ferran López continuarà una temporada més a la banqueta de l’Igualada Rigat. Serà la seva quarta temporada a la banqueta de l’equip de Les Comes i tindrà com a principal objectiu continuar la progressió d’un equip que el curs passat va ser sisè a l’OK Lliga i que, per tant, jugarà la pròxima copa CERS.

López no amaga la satisfacció que sent per aquesta renovació. “Estic súper feliç de seguir una temporada més aquí, de pertànyer a aquest grup i a aquest club. Igualada és un lloc on estic creixent molt com a entrenador i com a persona i on vull continuar creixent”, ha manifestat.