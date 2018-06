Pau Bargalló, blaugrana fins al 2024

El FC Barcelona ha ampliat el contracte de Pau Bargalló, que finalitzava l’any que ve, fins al 30 de juny del 2024. Per tant, el de Sant Sadurní signarà per cinc temporades més. “Estic molt feliç per poder renovar tants anys en el millor club del món”, ha manifestat Bargalló que, amb 24 anys, ha aconseguit sis títols en les seves dues primeres temporades com a blaugrana.

“És una peça important en el projecte de futur per la seva edat i per la seva qualitat”, ha assegurat el mànager esportiu de la secció, Toni Miró. El jugador, per la seva banda, s’ha mostrat “molt agraït” i promès “treballar molt fort per tornar la confiança que m’han donat”.