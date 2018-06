Doblet de Catalunya en els estatals d’hoquei, amb estelades censurades

Les seleccions catalanes masculina sub-16 i femenina sub-18 han guanyat el campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques a La Corunya però, no ho han pogut celebrar amb les estelades com era la seva intenció. Després de guanyar la final masculina contra Madrid en els penals (2-2 i 4-3) i havent remuntat un 0-2 en els últims minuts, els jugadors catalans han tret les estelades per celebrar-ho. Membres de la Federació Espanyola de Patinatge, alguns d’ells catalans, han dit als responsables de l’expedició catalana que no ho fessin, i s’han retirat les banderes reivindicatives.

Després del triomf de la selecció femenina en la final contra Galícia (4-0), –que s’ha jugat després–, també s’ha dit als responsables de Catalunya que evitessin que hi haguessin les estelades en la cerimònia d’entrega de trofeus i així s’ha fet.

L’estrella i les quatre barres però, havien estat presents al llarg de tota la competició en les samarretes que han lluit els jugadors i jugadores catalans, l’estrella a l’espatlla esquerra i les quatre barres baixant pel pit i l’esquena.

Un cop finalitzada la cerimònia d’entrega de trofeus i amb el pavelló de Riazor pràcticament buit s’ha fet la fotografia conjunta dels dos equips amb els trofeus i les estelades no hi han faltat.