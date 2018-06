El Barça tanca el curs com el millor equip del món

El FC Barcelona ha tancat el curs en la primera posició del rànquing mundial de clubs que publica cada més el portal especialitzat en hoquei sobre patins Rinkhockey.net. Segons els càlculs que ha fet aquest portal pels resultats aconseguits, el conjunt blaugrana encapçala una llista de 874 equips amb 2.786 punts i en té 75 d’avantatge sobre el Porto de Portugal, que ocupa la segona posició amb 2.711. Aquesta primera posició és un fidel reflex de la gran temporada que han fet els blaugrana en què han guanyat quatre títols. La llista actual es va tancar l’1 de juny, quan encara no havia finalitzat la lliga de Portugal –ho va fer el 9 de juny–, que va guanyar l’Sporting, ni la copa que diumenge passat va guanyar el Porto en imposar-se en la final a quatre. Va derrotar ajustadament el Valongo en la gran final.

Darrere el Barça hi ha tres equips portuguesos en el rànquing mundial, el Porto, l’Sporting i el Benfica. El primer equip italià, el Lodi, apareix en la cinquena posició, mentre que el primer argentí és el Concepción en la tretzena plaça. Els conjunts catalans tenen una gran presencia i n’hi ha dos entre els deu primers. El Reus Deportiu apareix en la sisena posició, i el Lleida ocupa el novè lloc, gràcies a la seva gran temporada en què va guanyar la copa de la CERS. Entre els 50 millors de la llista mundial de clubs hi ha onze clubs de Catalunya. El Liceo ocupa la setena plaça just darrere del Reus.

La temporada passada