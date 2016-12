L'agraït colofó de Laura Pous

Una crítica rebuda –l'acusaven de mercenària, en un blog del diari Marca arran de la seva participació en la Via Catalana de l'Onze de Setembre del 2013 quan abans havia jugat amb Espanya la copa Federació i els Jocs Mediterranis– va provocar la reacció de la jugadora catalana a través d'una carta pública en què, amb molta educació i arguments, va donar una lliçó de compromís amb Catalunya i de classe a pesar d'haver estat atacada amb virulència. “Vaig quedar descansada”, deia Pous dies després. La catalana defensava el seu dret a jugar amb Espanya, el país on, deia, paga els seus impostos i del qual demanava no ser exclosa a pesar de defensar el dret a decidir. També explicava que se sentia més espanyola que italiana o francesa. Posteriorment, Pous, a més, es va adherir a la campanya Esport per la independència i va reiterar que hi havia molts esportistes amb por de mostrar les seves idees per l'exposició a l'opinió pública i per represàlies esportives i econòmiques.