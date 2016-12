Llívia serà sortida d'etapa en la Volta

El comitè organitzador de la Volta a Catalunya i l'Ajuntament de Llívia han arribat a un acord perquè la vila de la Cerdanya sigui l'escenari de la sortida de la quarta etapa de l'edició del 2017, el dijous 23 de març. L'etapa probablement servirà per portar els corredors cap al sud del país, ja que l'endemà el pilot sortirà de Valls. Així doncs, les dues etapes de muntanya seran la que acabarà a la Molina (3a, 22 de març) i la cinquena, amb el mont Caro (24 de març).

Aquesta serà la vuitena vegada que Llívia forma part de l'itinerari de la Volta. Hi va haver sortides el 2004 i el 2007 i finals d'etapa el 1980, el 2002 i el 2003, amb victòries per als espanyols Juan Fernández, José Manuel Maestre i Jesús Manzano. Llívia, situada en territori francès, té un entorn privilegiat per al turisme de muntanya i és coneguda per la Farmàcia Muse del segle XV, situada al centre de la vila.

Amb la confirmació de la sortida de la quarta etapa, només queda pendent per completar tot el recorregut de la 97a edició l'arribada d'aquesta mateixa etapa i l'arribada de la sisena etapa, la penúltima, que començarà a Tortosa.

Entre els ciclistes que ja han confirmat la participació en la Volta hi ha Chris Froome (Sky), tres vegades vencedor del Tour, i Alberto Contador (Trek), que ha guanyat dos cops el Tour, dos el Giro i tres la Vuelta.