Perrone aigualeix la festa

Els jugadors del CN Atlètic Barceloneta acomiaden l'any amb un regust amarg després d'empatar contra el Jug en la tercera jornada de la lliga de campions.

En principi, sumar un punt contra el vigent campió d'Europa, un equip que el 2016 ha guanyat tots els títols que ha disputat, i que els últims set dies ha aixecat la supercopa d'Europa i la copa croata, en la majoria de casos és sinònim de satisfacció. I més si el rival es planta en el darrer quart amb dos gols d'avantatge (4-6) després de protagonitzar vuit minuts de nivell amb dos gols de Felipe Perrone, un d'aquests de penal, i dos a repartir entre Jokovic i Obradovic, que havien servit per contrarestar el gol de Roger Tahull després del descans i firmar un parcial de 0 a 4.

Però l'empat deixa un punt d'insatisfacció quan un equip com l'Atlètic Barceloneta no s'arronsa malgrat les adversitats i es deixa la pell en els últims vuit minuts per remuntar un desavantatge de dos gols i a més se'n surt. Marc Minguell va començar a edificar la remuntada amb un llançament llunyà i Roger Tahull va empatar en aprofitar una superioritat (6-6). A continuació, Alberto Munarriz, un dels baluards ahir al vespre, va tornar a avançar els catalans en el resultat com havia fet en la primera acció del partit (1-0) i a l'equador del segon quart (3-2).

Els mariners van saber patir durant més de quatre minuts i mantenir la porteria a zero gràcies a l'encert defensiu i a les aturades del capità Dani López Pinedo. Van salvar dues inferioritats en contra, però en la tercera consecutiva, en un tram final en el qual no en van rebre cap a favor, Felipe Perrone va establir l'empat definitiu amb un llançament exterior que suposava el seu cinquè gol. És el segon empat seguit sobre la botzina dels mariners.

Grup A

Olympiacòs - Niça

15 -2

Brescia - Szolnoki

9 -10

Spandau 04-OSC Budapest

6 -106

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Olympiacòs 7

3 2 1 0 28 11

Szolnoki VSK 7

3 2 1 0 24 22

OSC Budapest 6

3 2 0 1 31 22

AN Brescia 3

3 1 0 2 22 24

Spandau 04 3

3 1 0 2 20 25

Olympic Niça 0

3 0 0 3 15 36

Grup B

Hannover -Partizan

12 -12

ZF Eger-Pro Recco

7 -11

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Pro Recco 9

3 3 0 0 40 23

Barceloneta 5

3 1 2 0 28 21

Jug 4

3 1 1 1 25 24

ZF Eger 3

3 1 0 2 22 29

Hannover 2

3 0 2 1 29 39

VK Partizan 1

3 0 1 2 25 33