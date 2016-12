Una collita excel·lent

Una capitaneja un dels equips més llegendaris de l'esport català de tots els temps, com ho corrobora una trajectòria increïble plena de rècords d'imbatibilitat i de tot tipus. No hi ha cap copa que no hagi passat per les seves mans. L'altra capitaneja un projecte perseverant, que no ha claudicat malgrat haver hagut de passar unes quantes temporades a l'ombra, però que finalment ha esclatat amb força. Les seves mans van poder aixecar dos títols d'una tacada, en només una setmana de diferència, que van compensar l'energia infinita invertida. Fer coincidir l'Olga Domènech i la Marta Bach permet agrupar tots els títols que s'han disputat en l'àmbit estatal i continental el 2016, sense cap excepció, i que els clubs respectius, el Sabadell Astralpool i La Sirena Mataró s'han repartit. La suma dels èxits, sis copes, suposen un resultat històric per al waterpolo català i un reconeixement just a la tasca dels clubs que des de fa anys hi destinen diners i confiança.

Per protagonitzar una fital tan complicada de repetir i que el pas del temps valorarà en la seva justa mesura, els dos equips han ofert versions esplèndides: tan difícil és mantenir-se com començar a guanyar. A Sabadell han hagut de tornar a vèncer. Com han fet els últims anys. “L'objectiu era intentar guanyar-ho tot. Normalment sempre ho intentem”, reconeix Domènech i destaca la dificultat que comporta: “De vegades es dóna per suposat que el Sabadell és el favorit i que simplement per això guanyarà. Però la realitat és que hi ha molta feina al darrere i després aquesta feina ha de donar el seu fruit en el moment puntual, el del partit, però poden passar mil coses. Som persones humanes i pot ser que aquell dia en concret tres o quatre no tinguem el partit i tot se'n vagi en orris. I per això no se'ns ha de treure mèrit.” També posa èmfasi en el que costa estar a dalt de tot cada temporada: “El Nani [Guiu] intenta mantenir l'exigència diàriament independentment del rival pensant en Europa. Ens entrenem matí i tarda, i sovint per preparar partits fàcils en comparació amb els de la lliga de campions, i no és fàcil entrenar-se sempre al 100%. Per a nosaltres de vegades és complicat entrenar-nos tan dur per jugar un partit que sabem que guanyarem.”

A una quarantena de quilòmetres de Sabadell, a la capital del Maresme, hi ha un grup insaciable que no ha defallit. “Fa anys que treballem per pujar aquest esglaó. Aconseguir-ho és una satisfacció molt gran”, reconeix Bach. “Fa poc que al CN Mataró hi ha waterpolo femení. Potser parlo de quinze anys. I arribar on hem arribat amb aquest temps demostra que les coses s'estan fent bé. Som un club petit, però alhora molt gran”, afegeix. La falta de títols no els assecava la motivació: “Et fa seguir la il·lusió que té el club i tenim la sort de tenir La Sirena al darrere que ens ajuda econòmicament i ens motiva per fer el pas endavant. També motiva veure com pugen les nenes de la casa i tu com a jugadora vas creixent.”

Empremta llegendària