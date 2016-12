Un any que val per a tota una carrera

Xavi Garcia ha recollit al llarg del 2016 tot el que ha sembrat durant la seva dilatada trajectòria de waterpolista. Això sí, els èxits els ha aconseguit lluny de casa, a Croàcia, el seu actual país d'adopció.

La recompensa més gran la va obtenir a Rio de Janeiro, on es va poder penjar la medalla de plata olímpica que tant anhelava després de caure tres vegades consecutives en els quarts de final quan defensava els interessos de la selecció espanyola. Enguany, amb el casquet croat després que se li tanquessin les portes d'Espanya, ha pogut assaborir el gust de pujar al podi olímpic. Croàcia va perdre en el partit decisiu contra Sèrbia (7-11), però superada la decepció inicial de veure com s'escapa l'or, el català es va mostrar més que satisfet amb el botí en la quarta experiència olímpica. “Estic content. L'objectiu inicial era aconseguir una medalla. Però és clar que un cop et classifiques per a la final vols guanyar la medalla d'or. Es va perdre l'or, però es va guanyar la plata. De tota manera, estic molt satisfet amb la plata, se'm va assentar increïblement bé.”

La gesta de Rio va servir per completar una temporada perfecta perquè amb el seu club, el Jug Dubrovnik, va aconseguir tots els títols possibles. El més important va ser la lliga de campions que va guanyar a Budapest en derrotar en la final l'Olympiacòs grec. “Són molts anys buscant els títols i aquest any han vingut tots de cop. Ha estat un any magnífic, estic molt content”, reconeix el barceloní, que gaudeix d'uns dies de permís per passar les festes de Nadal amb la família a Catalunya. Les alegries de Garcia no s'han aturat amb el canvi de curs perquè els últims dies ha aconseguit la supercopa d'Europa i la copa croata, un colofó excel·lent a un any irrepetible.