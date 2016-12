El Movistar renova Marc Soler fins al 2019

El Movistar va fer oficial ahir la renovació de Marc Soler (Vilanova i la Geltrú, 1993) fins al 2019. El contracte del català, el ciclista cridat a rellevar Joaquim Rodríguez com a gran referent català, s'acabava a finals del 2017 i després d'uns mesos de negociacions entre l'equip d'Eusebio Unzue i el mànager del ciclista, Àngel Edo, s'ha pogut confirmar un acord que manté el vilanoví en l'equip que lluita per la supremacia mundial amb el britànic Sky. El Movistar també va confirmar la renovació d'una altra de les seves promeses, l'alemany Jasha Sütterlin (1992), també fins al 2019.

Soler, vencedor del Tour de l'Avenir el 2015, és considerat per l'staff tècnic del Movistar com un futur ciclista per a les grans voltes per la seva facilitat per escalar i per defensar-se en les contrarellotges, a banda que en la seva etapa d'aficionat ja va demostrar un talent especial per fer-se valer en les clàssiques. El 2014 amb el Lizarte es va imposar en curses exigents, a Euskal Herria, com el GP Ereño, el GP Kutxabank, el memorial Cirilo Zunzarren, una etapa en la volta a Navarra i una en la volta a Zamora.

El seu fitxatge pel Movistar el 2015 estava cantat ja que el Lizarte és, extraoficialment, el filial de l'equip de l'UCI World Tour. La primera temporada com a professional, amb 21 anys, va ser d'aprenentatge amb el colofó del triomf en l'Avenir.

Aquest any la progressió no només ha estat evident sinó que ja ha pogut alçar els braços per celebrar el seu primer triomf com a professional. Ho va fer el 18 de juny en una de les etapes de muntanya de la Ruta del Sud, amb arribada a Val d'Azun Couraduque, en una volta en què feia de gregari de Nairo Quintana. Va ser el primer de la classificació de joves i el segon en la general, rere el colombià. El català també va exhibir la seva força en la contrarellotge en el Tour de San Luis, a l'Argentina, on va ser segon en la primera etapa (21 km), i en el campionat d'Espanya absolut (41 km), on va ser novè.

Sütterlin, per la seva banda, és un ciclista de gran potència, clàssic de l'escola alemanya. Aquesta temporada va ser segon en el campionat d'Alemanya de contrarellotge, rere Tony Martin, i va estrenar-se en una gran volta en el Giro d'Itàlia.

