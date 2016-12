“Encara sóc «la germana de l'Esther Guerrero»”

Vivia a dos minuts de la pista d'atletisme. I et posen totes les facilitats. Si tens una competició t'ajornen els exàmens Quan acaba, la gent deixa de córrer. O ets molt bo i et fitxa Nike o qualsevol altra marca, o la gent no corre Em falten més entrenaments de qualitat, que són els que li van permetre fer el canvi a la meva germana

Marina Guerrero (Banyoles, 1994) va guanyar diumenge el campionat gironí de cros. L'any passat ja va ser campiona de Catalunya dels 3.000 obstacles promesa i absolut quan va tornar dels EUA, després de llicenciar-se en biotecnologia amb una beca per fer atletisme, a Abilene (Texas). Ara segueix els passos d'Esther Guerrero, la seva germana: s'entrena en el grup de Joan Lleonart i corre pel CA Manresa.

Com hi va anar a parar, als Estats Units?

Veia molta gent que corria i aprofitava les beques esportives. Em va animar la meva germana, de fet: tens l'oportunitat d'acabar la carrera i després, un cop l'acabes, ja costa molt més anar-hi. Vaig parlar amb agències, però vaig veure com anava i m'ho vaig buscar jo: els havia de pagar uns 3.000 euros. Vaig mirar les universitats que estan a la primera divisió, la màxima. Buscava les que tenien biotecnologia, perquè jo havia començat el grau, i vaig enviar correus fins que vaig anar seleccionant, segons la beca. Amb una o dues m'hi vaig posar en contacte, i vaig acabar anant a la que m'anava millor.

Així, la va triar vostè. Com era?

Totalment diferent d'aquí. M'entrenava amb la gent amb qui anava a classe, vivia a dos minuts de la pista d'atletisme... El grup d'entrenament era molt maco, érem molts i anàvem al mateix ritme. I et posen totes les facilitats del món per poder competir. Si tens una competició, t'ajornen els exàmens. Aquests anys no els canvio per res. El primer dia, quan hi vaig arribar, dubtava si havia fet bé: no coneixia ningú i el meu anglès estava bé, però em costava. De fet, vaig escollir Texas perquè és a prop de Mèxic [riu] i la meva companya de pis era d'allà i m'anava molt bé. Al principi, si no entenia una conversa, ella m'ho explicava exactament. Va ser perfecte per adaptar-me.

L'atletisme també és diferent?

El cros, per exemple, ho és. Aquí fas 4 o 5.000 metres i allà eren 6.000 clavats. I és millor, perquè et pots preparar la distància de les competicions. Aquí, si volem fer el campionat de Catalunya o d'Espanya, canvia, de 4 a 8 es nota molt. I de pista fèiem igual, en lloc dels 1.500 era la milla, però la resta tot igual. Vam quedar primeres de conferència i es valora molt més el resultat d'equip que no pas l'individual. T'hi esforces, però per aconseguir punts i que el resultat global sigui millor. Hi ha més de 20 conferències i dels 3.000 obstacles jo vaig quedar tercera el primer any i segona el segon.

Si s'hi hagués quedat, podria continuar corrent i competint?

La universitat on anava és privada, i als EUA quan acabes et busquen feina. Però els vaig dir que no, volia tornar. Allà estaria treballant... Jo aquest any aquí tampoc he volgut buscar feina del meu àmbit perquè volia fer el màster. I en el tema esportiu, quan acabes tens quatre anys d'elegibilitat i, si fas màster, ja no pots competir-hi per ells. Quan acaba, la gent deixa de córrer. O ets molt bo i et fitxa Nike o qualsevol altra marca, o la gent no corre. No hi ha competicions com aquí els cros, que hi corre tothom.

Torna i corre al Manresa.

Abans de marxar estava al Barça i tenia beca. I quan vaig tornar estava d'independent perquè només vaig fer els campionats de Catalunya. Aquest any em volia quedar al Banyoles, per estar més a casa. Però com que al Manresa hi ha en Joan Lleonart, que entrena la meva germana, em va animar. L'Esther i en Joan m'ho deien, que a Banyoles no tindria equip per anar a segons quines competicions, que tindríem més equip, i com que els entrenaments els fem aquí amb la meva germana, doncs cap a Manresa.

Com a atleta ha crescut a l'ombra de l'Esther. Com recorda els Jocs? Hi van anar, no?

El meu cosí en feia, va iniciar la meva germana. I després jo, que l'anàvem a veure i vaig començar... Vaig gaudir-ho molt, vam tenir l'oportunitat d'anar-la a veure i quan va córrer va ser un altre món! Hi havíem parlat, amb ella, abans. I deia que es posaria l'última i aniria seguint. Que, si podia, al final en passaria alguna. I és clar, va sortir i es va posar primera... No sabíem què estava passant. I ara molta gent, per exemple a Can Puig, que és on faig menjadors, diuen: “És la germana de l'Esther Guerrero!” O a la cursa de Porqueres la que va quedar segona em va dir que la coneixia... De moment, encara sóc “la germana de l'Esther Guerrero”.

El cros tampoc deu ser el seu gran objectiu de l'any. Vol seguir en els obstacles o canviar?

L'any passat vaig ser campiona de Catalunya promesa i absolut. Com que a Banyoles no hi ha pista, els obstacles és més difícil, i pensava en els 1.500. Vull provar la pista coberta i, si m'hi trobo bé, hi enfocaré l'aire lliure. En obstacles, l'entrenament és més llarg i els 1.500 és més de velocitat. Els puc fer tots dos, però has de tenir clar què vols fer. En 1.500 miraré de fer la mínima pels d'Espanya. Vull fer el de Catalunya: guanyar medalla [riu] i després, l'estatal.

Amb Joan Lleonart, l'Esther va fer un gran canvi. I vostè?

Crec que encara tinc molt marge, i en Joan sempre m'ho diu. Em falten més entrenaments de qualitat, que són els que li van permetre fer el canvi a la meva germana. Als EUA no tenen res a veure amb els d'en Joan: fèiem rodatges molt llargs, els diumenges potser 13 milles. Rodatges i sèries, però d'una milla o coses també molt llargues. I no té res a veure amb el que fem aquí: són més curts o més tipus fartleks... És el primer any i no hi estic acostumada: a veure si m'hi adapto, però tot just fa tres mesos.