Trobar un error és trobar un tresor

És relativament fàcil trobar errors, el que és realment difícil és veure aquell error o errors crítics que fan canviar l'esdevenidor d'un partit Trobar errors té un gran valor, és generador de canvi, és l'inici de la solució i, com a cosa valuosa que és, s'ha de saber gestionar

Moltes vegades ens lamentem perquè les coses no ens surten bé, perquè no hem obtingut el resultat que volíem, perquè no hem guanyat l'últim partit…

En situacions d'aquestes intentem buscar solucions, remeis... perquè no ens torni a passar. En aquest procés hi ha una fase que consisteix a trobar què és el que no ha funcionat, què és el que ha fallat... intentem identificar els errors.

Molta gent sap trobar coses que no funcionen, especialment si no han sortit bé. Concretament en el món de l'esport, siguem professionals, amateurs o aficionats, veiem coses que no han funcionat i cada entrenador és capaç de veure molts errors en la derrota del seu equip: si en futbol no s'ha pressionat a dalt, si en tennis el revés no ha funcionat, si en rugbi les melés no s'han guanyat…

És relativament fàcil trobar errors, el que realment és difícil és veure l'error.

Aquell error o errors crítics que fan que l'esdevenidor d'un partit canviï, l'error o els errors que són significatius, els que marquen la diferència entre guanyar i perdre, entre marxar contents a casa o no.

Quan trobes un error d'aquests tens un tresor.

I si es troben diversos errors, s'ha de saber prioritzar-los, perquè el temps que tenim amb els jugadors és limitat. Aquest és un nou repte: els errors són il·limitats (sempre es pot fer millor qualsevol cosa), però el temps de cada entrenador per treballar amb els jugadors és limitat.

Quan hem acabat el partit del diumenge i toca entrenar dilluns, el cronòmetre ja es posa en marxa per al següent partit i hem de decidir quins errors es treballaran i quins no, quins són els importants i marcaran la diferència. I és igual d'important saber quins has decidit deixar de treballar, perquè si els errors que has corregit no han aportat canvis significatius potser és perquè els bons els havies aparcat.

En aquest procés de prioritzar s'han de tenir en compte diversos factors. Un de molt important és saber calibrar la capacitat d'aprenentatge que té el teu jugador.

El jugador, igual que tots nosaltres, no pot absorbir (analitzar, treballar o corregir) en un entrenament totes les accions errònies que s'han produït en el partit, així que sempre estarem seleccionant i prioritzant. Com a màxim podem treballar una, dues o tres coses principals (demà ja serà un altre dia i potser en podem treballar més), hem de focalitzar.

Trobar el nombre d'errors justos per poder ser treballats correctament i apresos per al pròxim partit és un gran repte. I si els tenim, tenim un gran tresor, de fet, tenim una fortuna.

Normalment ens fem més preguntes quan perdem que quan guanyem. La frustració ens porta inevitablement a ser més crítics amb nosaltres.

Quan guanyem, al contrari, és més fàcil tendir a exaltar les coses que han funcionat bé. Ens n'anem cap a casa contents recordant bàsicament les coses bones i minimitzant les que no han sortit tan bé.

D'aquí segurament en part es fonamenta la frase: “Aprenem més dels errors que dels encerts.”

És fonamental per assolir els objectius d'una temporada mantenir l'esperit crític tant en la victòria com en la derrota. I saber analitzar si aquesta victòria o derrota és causada pels errors que havíem detectat i havíem intentat corregir o no. És justament aquest fet el que ens servirà de brúixola per saber si anem pel bon camí o no.

La gestió dels errors no és exclusiva del món de l'esport. És un aspecte que trobem en molts àmbits de la vida, per no dir en tots. Cadascú de nosaltres en les nostres professions, vides personals, en el nostre dia a dia… podríem pensar que seria genial trobar els errors que han fet que una cosa no ens surti bé, o millor encara, de tots els que trobem, saber quins són els que canviant-los les coses ens sortiran millor. Com per exemple: que un professor que no ha captat l'atenció dels seus alumnes sàpiga el perquè, que un metge sàpiga per què al seu pacient li fa mal l'esquena, que dues persones sàpiguen per què la seva relació passa un mal moment...

No ens hem de frustrar si les coses no han sortit bé, si hem perdut, si la defensa no ha funcionat, si físicament no estàvem bé…

Ens hem de frustrar, si és que ho hem de fer mai, si no sabem per què hem perdut, si no sabem en què hem fallat… i, per conseqüència, no sabem què treballar en el pròxim entrenament.

Trobar errors té un gran valor, és generador de canvi, és l'inici de la solució, i com a cosa valuosa que és, s'ha de saber gestionar.