La copa Nadal, bany de tradició

Més de 300 nedadors participaran avui en la 107a copa Nadal, la tradicional prova de 200 metres en aigües obertes que des de l'any 1908 es disputa al port de Barcelona. Els organitzadors preveuen unes bones condicions per als valents, amb una temperatura de l'aigua d'uns 15 graus i un dia assolellat, amb una màxima pròxima als 18 graus al migdia.

El punt de sortida de la prova, organitzada pel Club Natació Barcelona (CNB), estarà situat al Portal de la Pau, just davant del monument a Cristòfor Colom. “Estem molt contents de mantenir aquesta tradició centenària. La copa Nadal es disputa cada any des de la fundació del club. Estic convençut que la competició serà un èxit”, va explicar el president del Club Natació Barcelona, Bernat Antràs. De fet, només va deixar de disputar-se els anys 1936, 1937 i 1938 per culpa de la Guerra Civil. El guanyador de la primera edició va ser Edwald Poeschke, amb un temps de 3:17.02.

Entre els valents que estaran presents a la línia de sortida destaca l'excopilot de ral·lis Luis Moya, que des de fa alguns anys s'hi atreveix: “M'encanta la natació, i seré a Barcelona.” El caràcter festiu i familiar permet que hi hagi diferents categories, tant masculines com femenines, a partir dels nascuts el 2003, incloent la màster E, nascuts el 1946 i anteriors, sense oblidar una categoria per a discapacitats.

Les sèries començaran a les 11 h, amb la cursa infantil masculina i femenina, per seguir amb la categoria màster A-B masculina (11.15 h). La tercera sèrie correspondrà a l'absoluta femenina, així com la màster femenina A-B-C-D-E, i discapacitats femenina. A les 11.45 arrencaran les categories màster C-D-E i discapacitats masculins. A les 12 h nedaran els absoluts masculins.