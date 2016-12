Nairo planeja un doblet inèdit

Nairo Quintana (Movistar) planifica la temporada 2017 amb un repte inèdit des del seu salt al camp professional: encadenar el Giro (5-28 de maig) i el Tour (1-23 de juliol). Quintana, vencedor de la Vuelta i la Volta i tercer en el Tour aquest any, ho va deixar entreveure en una entrevista al portal CyclismActu: “És possible que decidim fer el Giro i el Tour. Fer el Tour i la Vuelta seguits no m'ha anat malament i si no ho provem no sabrem mai si em pot anar bé.”

Quintana no es mostra especialment satisfet amb el recorregut del Tour, el seu gran objectiu els últims anys: “No em beneficia particularment, però com a mínim hi ha menys quilòmetres de contrarellotge.” “L'equip –hi afegeix– m'ensenya molt i ara tinc més confiança.”

Una altra web de referència –CyclingWeekly– dóna per feta la participació del colombià al Giro. També hi seran Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Fabio Aru (Astana), Mikel Landa (Sky), Steven Kruiswijk (Lotto-NL Jumbo) i Thibaut Pinot (FdJ). El duríssim recorregut ha animat tots els grans escaladors a posar una creu sobre la gran volta italiana.