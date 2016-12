L'incansable col·leccionista

Amb la victòria fa una setmana en la final de la copa Asobal, el Barça ja encadena 140 partits guanyant en les competicions estatals, tots a les ordres de Xavi Pascual, un entrenador que s'ha d'esforçar, i sovint amb raó, per donar mèrit no només als títols que aconsegueix l'equip, sinó també a la mentalitat de l'esforç que tenen els jugadors quan ningú els observa, és a dir en els entrenaments.

Des que va agafar l'equip el 9 de febrer del 2009, acumula 35 títols, una trajectòria inimaginable per a un tècnic que en principi semblava interí. El primer títol va arribar el 15 de març d'aquell any a Granollers en una final de la copa del Rei contra el Ciudad Real de Talant Duixebàev (29-25). D'aquella plantilla només queden Jesper Noddesbo i Víctor Tomàs. També hi havia David Barrufet, que ara és el mànager del club, i un joveníssim Mikkel Hansen (PSG). El director esportiu era Enric Masip, que en el sopar de celebració del títol va reservar una sorpresa al novell entrenador, l'anunci de la seva renovació. Aquell títol no era un qualsevol. Uns mesos abans l'equip havia estat humiliat al Palau en la final de la copa Asobal per l'Ademar de Jordi Ribera. Això va costar el càrrec a Manolo Cadenas.

Aquella copa va ser el punt d'inici d'un canvi de cicle entre els blaugrana i el Ciudad Real, que de mica en mica va anar cedint l'hegemonia al Barça fins que el club manxec va acabar desapareixent per la crisi econòmica. Pascual, que va agafar l'equip amb la lliga 2008/09 ja començada, va aconseguir el 2011 posar punt final a una sequera de quatre temporades. Va ser un curs apoteòsic, ja que l'equip va poder aixecar la vuitena copa d'Europa, la primera en el format de final a quatre. Pascual es va reivindicar en aquella ocasió com un dels grans d'Europa, ja no se'l podia considerar com un simple gestor de grans plantilles.

Però el millor encara havia d'arribar. La temporada 2014/15 va repetir el set de set títols que havia assolit Valero Rivera el 2000, afegint a la vitrina del club el segon mundial de clubs i la novena lliga de campions. Un any abans havia viscut també la part més amarga de l'esport professional en una altra final a quatre a Colònia. El Barça, amb Karabatic en un estat de forma excepcional, hi arribava com a favorit, i el Flensburg semblava només un destorb incòmode en les semifinals. L'equip es va plantar als últims vuit minuts amb sis gols d'avantatge. Van començar les rotacions i el partit es va descontrolar fins a arribar a una pròrroga en què tota la mala sort del món es va aliar contra l'equip, que va perdre en els penals. Un cop emocional duríssim, que no va ser suficient per tombar l'esperit d'un entrenador que, el desembre del 2011, també va viure el seu propi moment de dificultat quan va haver de ser operat del cor.

Amb el temps, el llegat que està deixant Pascual és incomparable, tot i que encara és lluny dels 70 títols de Rivera. Actualment, lidera un canvi generacional a l'equip que hauria de crear grans dificultats a Europa contra gegants com el PSG, el Veszprém i el Kiel.

Més reptes