Hi ha llum, hi ha camí

Ha estat un 2016 oscil·lant a la secció de futbol sala del Barça. De la resignació a l'esperança en pocs partits, de la tradició al canvi en un tancar i obrir d'ulls. Uns directors nous, uns guionistes nous i uns actors que semblen haver agafat el rumb més aviat del que s'esperava. Hi ha llum en el camí després de mesos de foscor. El Barça, que ho havia guanyat tot, va decidir virar el rumb dràsticament per aconseguir oblidar dues temporades en blanc. Dos cursos sense aixecar un títol eren prou motius per fer fora el pal de paller de la secció, Marc Carmona, i fer entrar aire fresc en un vestidor que també van deixar Saad, Gabriel, Lin, Cristian i Wilde. La batuta del primer equip va ser lliurada a Andreu Plaza, que fins aleshores havia dirigit amb èxit el filial. El repte era, i és, majúscul per a un cos tècnic i un grup que han de recuperar el somriure que havia esbossat el futbol sala blaugrana en la darrera dècada. Rómulo, Roger Serrano, Adolfo, Joselito, João Batista, Quintela i el porter Juanjo han arribat enguany a can Barça amb l'objectiu tornar a omplir la vitrina de la secció.

Després d'un estiu estrany en què el mundial ha acaparat l'atenció i en què Plaza ha hagut d'entrenar sense la majoria dels seus jugadors, l'equip va començar la temporada oferint molts dubtes. Era d'esperar, perquè fer rutllar un grup nou i set cares noves no és una tasca fàcil. La derrota contra el Peníscola en la primera jornada de la lliga, la poca solvència en les primeres victòries al Palau Blaugrana i l'eliminació de la copa del Rei a la pista del feble Llevant van ser prou motiu perquè sortissin els primers crítics. Des del vestidor es demanava calma, perquè el procés de consolidació de l'equip era llarg. La derrota contra El Pozo Múrcia, un dels grans candidats en la lliga, en el primer gran examen al Palau, va ser un punt d'inflexió i va servir perquè els jugadors, que van fer uns primers minuts molt bons, es creguessin les seves possibilitats.

Un mes després d'allò, el Barça d'Andreu Plaza ja s'ha guanyat la confiança dels escèptics. Dos triomfs consecutius contra el Palma Futsal i el totpoderós Inter han fet callar qualsevol veu crítica. El camí està il·luminat, i el Barça, líder quan falta un partit per acabar el 2016, comença a rutllar. La copa d'Espanya i la lliga són els reptes en el primer any d'un projecte que de mica en mica comença a engranar.