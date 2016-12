Anni Espar marxa per Nadal

Dijous, Anni Espar començarà una nova aventura que la portarà a l'altra punta del planeta, a Austràlia, on competirà durant quatre mesos amb l'equip de la Universitat de Sydney al mateix temps que acabarà el treball de fi de grau de Business Administration. Sortir de la zona de confortabilitat per créixer en tots els aspectes és una de les característiques personals de la waterpolista barcelonina del CN Sabadell Astralpool. Ho va fer fa quatre anys, quan va passar una temporada als Estats Units, i enguany considera que és un bon moment per tornar a agafar les maletes. “La principal motivació és poder viure una experiència diferent i seguir creixent com a jugadora i persona. Austràlia és una potència mundial, i segur que podré progressar a nivell de joc, perquè hi ha jugadores de molt nivell”, explica.

L'aventura

Anni Espar ha començat la temporada amb el Sabadell, però ja tenia previst emprendre una nova aventura coincidint amb el canvi d'any. Marxa amb la feina feta en la primera part de la temporada. Ha contribuït a conquerir la supercopa d'Europa i la d'Espanya contra La Sirena Mataró, la copa Catalunya i deixa l'equip al capdavant de la classificació de la divisió d'honor, en la qual ha marcat un total de 14 gols en sis partits.

Un gol inesborrable