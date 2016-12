Guillem Pujol guanya la copa Nadal per tercer cop

El nedador del CN Mataró Guillem Pujol i la nedadora del CN Sant Andreu Judith Navarro, que es va estrenar tot just en la seva primera participació, van guanyar diumenge la 107a edició de la copa Nadal al port de Barcelona en un recorregut de 200 metres. Els més de tres-cents valents que es van reunir al portal de la Pau, el punt de sortida, just davant del monument a Cristòfol Colon, van gaudir d'un matí amb molt bon temps. En total es van disputar cinc curses entre les diferents categories, de la dels més petits, nascuts l'any 2003, fins a la del 1946, a més de la categoria per a discapacitats.

Pujol va obtenir amb un temps de 2:07 el seu tercer títol seguit i ja s'ha fet un nom en la tradicional cursa, tot i que encara és lluny de les deu corones de Dani Serra. Amb només dinou anys, però, té temps per endavant per engreixar el seu palmarès en la prova. El podi masculí el van completar Gerard Alemany (CN Catalunya), amb un registre de 2:18, i Oriol Moreno (CN Barcelona), amb 2:32

En la cursa femenina, la debutant Judith Navarro va batre amb un temps de 2:23 la nedadora del CN Barcelona Anna Godoy –2:36–, la campiona del 2015 i posseïdora de tres títols en el palmarès. Ana Mojica (CN Barcelona) va acabar tercera amb un registre de 2:42. Navarro va ser dissetena en el mundial d'aigües obertes i vuitena en l'europeu. Com és habitual, la cursa va tenir un caràcter lúdic, amb molts participants disfressats amb motius nadalencs i fins i tot un nedador disfressat de Sant Josep. Els participants van gaudir d'un dia assolellat i de temperatures agradables pròximes a vint graus. La temperatura de l'aigua va ser de quinze graus i també va contribuir a la festa.

L'excopilot de ral·lis Luis Moya va ser un dels participants que es va afegir a la festa, tal com ja havia fet el 2014. També va nedar la prova el triatleta català Cesc Godoy.