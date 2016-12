Canelons a alta mar

El Wild Oats XI de Mark Richards, amb el barceloní Joan Vila a bord, liderava la flota de la Rolex Sydney-Hobart quan es van complir les primeres vuit hores de la travessia de 628 milles nàutiques entre el port de la ciutat australiana i Hobart, a Tasmània. Considerat el millor navegant del món, Vila va calcular abans de l'inici que, segons les previsions meteorològiques, es podria arribar a cobrir el recorregut, de 1.162 quilòmetres, en menys de 30 hores (1 dia i 5 hores). El Wild Oats XI seguia una progressió de completar-la en 1h20 més. Vuitanta-vuit embarcacions van prendre la sortida ahir al migdia, hora local –les tres de la matinada aquí– amb sol i un vent del nord-est d'uns 12 nusos (22 quilòmetres per hora). El rècord encara el té, des del 2012, el mateix veler: 1 dia, 18h23:12.

Joan Vila no va ser l'únic català que ahir, de manera metafòrica, va haver de menjar els tradicionals canelons de Sant Esteve a alta mar. Àlex Pella manté el ritme de rècord del trofeu Jules Verne de la volta al món de vela. Per aconseguir-lo, l'IDEC Sport va sortir el 19 de desembre de Brest amb l'objectiu de rebaixar els 45 dies, 13 hores i 42 minuts del Banque Populaire V, de Loïck Peyron, el 2012. Fa un any, a l'embarcació que el barceloní comparteix amb sis navegants d'Oceania, el rècord se li va resistir per dos dies. L'objectiu és arribar una mica abans del migdia de la vigília de Reis, el 5 de gener abans de les 11h56:38 és el moment límit. La meteorologia juga, ara per ara, a favor de l'IDEC Sport. Ahir era a l'Atlàntic dirigint-se al cap de Bona Esperança (Sud-àfrica). Des que es va crear el trofeu Jules Verne, fa 25 anys, hi ha hagut 22 intents de rècord del món, dels quals 8 han tingut èxit. La sortida es pren en sentit d'est a oest en la línia imaginària que va del far de Lizard anglès al far Créac'h, a l'illa francesa d'Ushant. Superat el cap sud-africà, l'embarcació s'ha de dirigir al cap Leeuwin (Austràlia), el cap d'Hornos (Xile) i tornar a creuar la línia de sortida al canal de la Mànega en sentit contrari. L'embarcació i la tripulació són lliures.