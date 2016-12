“La Mireia Belmonte és un animal de competició”

Vergnoux també ha après molt i té clar el camí que han de seguir: “Millorar el subaquàtic. Si ningú més ho fa, millor per a nosaltres. O la gent no se n'adona o no ho entenc; si la Mireia guanya el 200 papallona és gràcies al subaquàtic. Si l'australiana ho hagués fet s'hauria acabat el tema.” “L'or et confirma moltes coses: que s'ha d'entrenar un munt, que només s'ha de fer això i ha de ser el centre de la teva vida, que és un compromís màxim, que si fas les coses a mitges no et menjaràs res...”

Em sembla increïble que un esportista digui a 4 anys de vista “faré això” i ho aconsegueixi com ha fet en els 200 papallona

Fred Vergnoux, que avui renova contracte amb la federació espanyola i passa a ser-ne l'entrenador en cap, estava convençut que si Mireia Belmonte aplicava la seva recepta tindria moltíssimes possibilitats de complir l'objectiu daurat que s'havia proposat en els Jocs de Rio. La parella va rutllar perfectament.

Deixa enrere un any intens.

Intens i emotiu, amb moltes emocions. Encara dura l'alegria dels Jocs i es nota en el dia a dia. La Mireia està contenta i la gent que et trobes en els campionats t'ho diu. Fa sis anys que treballem junts. Ha estat dur i hem hagut de superar situacions difícils, com per exemple la baixa en el mundial, que al final va ser una decisió encertada, però quan la vam prendre no ho sabíem. Amb el temps, hem vist que va ser intel·ligent no competir i centrar-se en els entrenaments. Vam fer setze setmanes d'altura per invertir en un treball molt gran i arribar als Jocs preparada més que mai. Era invencible i estava convençuda per superar qualsevol obstacle: el viatge, la competència, el virus del Zika, la temperatura, els horaris...

El bronze en la primera final va ser clau per a l'or posterior?

La medalla en els 400 estils va ser una sorpresa. Té aquesta capacitat de no respirar en els últims sis o set metres en els quatre estils, com poca gent fa, i gràcies a això va ser tercera. El bronze la va animar. És cert que els 400 lliure i els 200 estils no va sortir bé, però ella tenia clar des dels Jocs de Londres que volia guanyar els 200 papallona. Em sembla increïble que un esportista digui a quatre anys de vista “faré això” i ho aconsegueixi.

A vostè sempre se l'ha vist convençut que, si complia el pla d'entrenament, l'or arribaria.

És el tracte amb la Mireia. Ella em diu “vull aconseguir això” i li dic “d'acord, doncs ho hem de fer d'aquesta manera”. Ella entén el que toca fer i la realització la fa superbé. S'implica moltíssim i té aquesta visió del que significa. Ho havíem fet tot per nedar els 200 papallona en 2:03, sabent segur que si ho aconseguíem guanyaria. I fent 2:04 va guanyar. En el futur haurem de plantejar de nedar en 2:02 o 2:01 perquè vindrà l'australiana Madeline Groves, que està nedant en 2:04 i que l'any que ve nedarà en 2:02, així que ens hem d'entrenar i estar preparats.

Parlava dels moments complicats, a què més es referia?

La lesió va suposar ser baixa en el mundial i canviar la planificació. Però moments complicats també són els entrenaments que no surten bé i s'han de repetir. Sempre dic als nedadors: això que fem és complicat, no tenim la garantia que funcioni. Tenim la possibilitat de competir bé una o dues vegades a l'any. Així que és dur. Superar els moments complicats ens ha fet aprendre. És tot un procés.

Vèncer els va alliberar?

És la garantia que estaves preparat. Per això la medalla en els 4x100 estils també va ser clau durant la setmana. La Mireia va gestionar excepcionalment bé tota la competició, tant l'abans com el després. Va dominar tots els elements i per això va guanyar l'or. Va ser un estrès enorme i després de les semifinals ho va passar malament perquè hi havia molt de temps fins a la final. Vam anar a nedar a una piscina només nosaltres sols, vam estar parlant tranquils i passant-ho bé. Els horaris eren fatals. Després de l'entrenament matinal hi havia unes onze hores fins a la final i s'havia de gestionar. Però estava preparada tant mentalment com físicament. La idea sempre va ser arribar-hi invencible. Fer tots els passos bé fins a la final i després no s'havia de pensar gaire, només competir. Guanya gràcies al subaquàtic. Tècnicament és millor que les rivals.

El triomf no la va saciar i des de Rio pensava en la pròxima fita.

Sí, és un cas. El primer que va dir en la roda de premsa és que volia l'or que li falta en el mundial. Té molta ambició, és un animal de competició, i això la motiva. Podria haver dit “sóc campiona olímpica, gràcies per tot i adéu”. Però sap que hi ha moltes coses que pot fer. Encara no hem parlat del 2020, a veure com va aquest any. El que és segur és que pot nedar més ràpid. Ella ho sap i jo també. Si saps que has arribat a aquest nivell i que mai més nedaràs més ràpid, doncs mires les coses diferent, però si saps que pots nedar més ràpid només falta processar-ho.

El mundial de curta no va anar bé, s'ho hauria pogut estalviar?

Va ser decisió de la Mireia, tenia ganes de competir. A més, la competició no ha estat tan ràpida, així que fent les seves marques hauria pogut guanyar un parell de medalles més i això l'animava molt. Però hi vam arribar malalts i vam haver de tornar abans.