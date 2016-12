Wiggins, primer britànic a guanyar el Tour, plega

Bradley Wiggins va anunciar ahir la retirada del ciclisme professional als 36 anys, i d'aquesta manera posa fi a una carrera que l'ha convertit en un dels grans esportistes britànics. El 2012 va ser el primer britànic a guanyar el Tour de França i ha completat el palmarès amb vuit medalles olímpiques, entre les quals cinc d'or, i vuit títols del món, entre la pista i la carretera.

“He estat molt afortunat de viure un somni i fer realitat les meves aspiracions d'infantesa de viure d'un esport del qual em vaig enamorar als 12 anys. He conegut els meus ídols i he corregut amb ells i contra ells en els últims 20 anys. He treballat amb els millors entrenadors i managers del món, als quals sempre estaré agraït pel seu suport”, va comunicar Wiggins a través de les xarxes socials.

A Rio, el ciclista, fill de l'exciclista australià Gary Wiggins, es va convertir en el britànic més llorejat en uns Jocs, quan va aconseguir la cinquena medalla d'or, la vuitena en el còmput global. “2016 és el final del camí d'aquest capítol; seguim endavant. Els nois de Kilburn no guanyen medalles d'or i Tour, ara sí”, afegeix.