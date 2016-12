“Ha estat un any increïble”

A Rio de Janeiro vaig arribar a la plenitud però a Roland Garros també. Sempre ha estat el meu torneig preferit

Recordarà tota la vida el 2016. Marc López (Barcelona, 1982) tanca un any excepcional en què ha guanyat per primer cop un Grand Slam de dobles al costat del seu nou company Feliciano López i en què ha tastat l'or olímpic amb Rafa Nadal de parella. Amb el balear, l'any 2009, va conquerir el seu primer títol de dobles a Doha i va veure que, després d'una etapa de desencís per no haver arribat al top 100 d'individuals, se li obria una altra porta professional.

Imposa jugar amb Nadal?

És un plaer jugar amb Nadal. Molta gent em pregunta si és una pressió afegida tenir algú tan bo al costat. Jo ho veig al revés. Des del meu punt de vista és una tranquil·litat perquè quan jugues amb gent com el Rafa t'ho facilita tot molt més. Saps que tens al costat un jugador únic. A banda, és un dels meus millors amics i cada cop que jugo amb ell disfruto molt.

Continuarà amb Feliciano López de parella estable?

Sí, continuaré jugant amb el Feliciano López de parella fixa, tot i que jugaré amb el Rafa Nadal a Brisbane el primer torneig de l'any perquè el Feliciano estarà disputant la copa Hopman a Perth. Vam parlar amb el Rafa, que també buscava una parella, i vam decidir jugar junts. Començarem el 2 de gener. En tots els tornejos on jugui el Feliciano, jo jugaré amb ell. Si hi ha setmanes a banda en què puc jugar amb el Rafa o amb algun altre jugador també intentaré disputar-les.

Les seves parelles, Granollers, López i Nadal, han estat sempre jugadors complementaris del seu joc?

Són tots tres bastant diferents. Al final, amb totes les parelles que he tingut, tots tres formen part del grup dels meus millors amics. Trobo que és bàsica la bona sintonia que tinc amb tots tres. Ja sabem que Feliciano té un joc més de servei i volea. El Rafa és dels millors jugadors que hi ha de fons i el Marcel Granollers té una mica de tot. És bo des del fons i té un servei correcte. Són tan bons que al final els que porten sempre el pes dels partits són ells.

De deu partits que juguessin els Bryan, els millors jugadors que hi ha hagut de dobles, contra una hipotètica parella Djokovic-Nadal, quants partits guanyarien?

Depèn. Si juguessin ara guanyarien més partits els Bryan perquè Djokovic i Nadal no estan tan acostumats a jugar els dobles. T'asseguro que si Nadal i Federer formessin parella i s'entrenessin, al final guanyarien els deu partits contra els Bryan. Els bons jugadors d'individuals, si s'entrenen per jugar els dobles, són millors que els jugadors de dobles. Al final és una raqueta i una pilota. Tot i que sí que és cert que ara que hi ha tants especialistes de dobles hi ha molt assidus als individuals que juguen esporàdicament o ho fan per entrenar-se amb vista als partits d'individuals.

Va ser dur de pair veure que no podia progressar en els individuals i dedicar-se als dobles?

Sí. Jo tenia marcat intentar arribar a ser un bon jugador. El meu objectiu era arribar al top 100 i m'hi vaig quedar a les portes. Vaig arribar a ser el 106è. L'any 2008, després d'intentar-ho, de jugar challengers, vaig perdre la il·lusió de seguir lluitant. Estava pels volts del lloc 200 del rànquing, vaig tenir també unes lesions que em van frenar una mica i va ser quan vaig decidir intentar-ho amb els dobles. Vaig jugar el primer torneig amb el Rafa Nadal, que em va demanar per jugar a Doha i vam obtenir el títol. Jo, en categories inferiors amb el Tommy Robredo, havia guanyat Roland Garros júnior i amb tot plegat em vaig adonar que tenia un altre camí possible per seguir jugant a tennis. Va ser una decisió difícil però no me'n penedeixo perquè amb els dobles he guanyat coses que amb l'individual no hauria pogut ni somiar.

Deia en una entrevista que quan va ser el 106è de l'ATP no va fer el que havia de fer. A què es referia exactament?

No era tant professional com un jugador ha de ser. No em cuidava amb el menjar com em cuido ara. M'entrenava però podríem dir que no era prou ordenat a fora de la pista. Per això em lesionava més i per això em vaig quedar a un partit de ser top 100. Quan tens entre divuit i vint anys no ets del tot madur i no vaig tenir al costat les persones que em pressionessin per ser-ho. Això ja ha passat.

Amb els dobles es va obrir un cel inimaginable...

Jo volia guanyar-me la vida però en cap moment em podia imaginar que jugaria la copa Davis, que jugaria dos Jocs Olímpics, que guanyaria una medalla, que guanyaria una copa Masters, un Grand Slam... Tot el que he aconseguit amb les diferents parelles han estat premis que no m'esperava. Estic molt content del que he aconseguit i gaudeixo del moment. Aquest any ha estat increïble però ja fa uns quants anys que estic molt content de com van les coses. Estic molt content de les parelles que he tingut i també els dono les gràcies a ells.

Va arribar a la plenitud a Rio de Janeiro?

Ja va ser especial com hi vam arribar perquè el Rafa venia d'una lesió i havia de jugar amb el Feli, que va renunciar. Això em va permetre jugar a mi. Ens vam ajuntar a darrera hora i sembla que va ser cosa del destí. Vaig passar de no jugar a fer-ho amb Nadal i guanyar l'or. Feia molt de temps, a més, que no jugàvem junts. Vam tenir molta il·lusió i moltes ganes i vam fer molta pinya. Dormíem junts, ens preparàvem, convivíem. És un dels meus millors amics i és un privilegi jugar amb ell i estar dalt del podi amb ell. Tot va ser molt bonic i de vegades encara no m'ho crec. Som els únics tennistes d'Espanya que tenim l'or. Això m'ho va dir Nadal.

I a Roland Garros?

La gent em diu si Rio va ser més que París. Jo els poso al mateix nivell, tot i que és cert que Rio és més difícil perquè només tens una oportunitat cada quatre anys. Als Jocs del Brasil vaig arribar a la plenitud però a Roland Garros també. De fet, quan s'estava jugant l'últim punt a París ja estava plorant. M'havia quedat a les portes d'un Grand Slam dos cops amb el Marcel Granollers i guanyar era un dels meus somnis. A més, Roland Garros sempre ha estat el meu torneig preferit. Quan va fer l'ace el Feliciano va ser el màxim. Ha estat el meu millor any i també vam fer semifinals en l'obert dels EUA, encara que la gent no se'n recordi.

Com veu Rafa Nadal?

Semblaré molt pilota perquè som amics però jo mai l'he vist tan malament com es deia. Malgrat un any molt complicat amb les lesions, ha acabat novè del món i això et diu com n'és de bo. Estic segur que tornarà a guanyar un Grand Slam. No sé si estarà al nivell de Murray o Djokovic, però si no estarà molt a prop. Nadal és sempre un exemple de superació malgrat que la gent tampoc no ha d'oblidar que ja té 30 anys i que amb 18 anys va guanyar el seu primer Roland Garros.