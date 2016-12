L'home dels 23 ors

El nom propi de la primera setmana a Rio va ser el del nedador nord-americà Michael Phelps, que havia anunciat que es retirava oficialment després dels Jocs de Londres. Amb tot, dos anys abans de Rio va anunciar el seu retorn i un cop al Brasil va superar tots els seus propis rècords. El Tauró de Baltimore va guanyar cinc medalles d'or més i una de plata per elevar la seva xifra total a 23 ors, dues plates i dos bronzes des del seu debut a Atenes el 2004. En la prova dels 200 m estils es va convertir, a més, en el tercer esportista que guanyava la mateixa prova en quatre Jocs consecutius. L'altra gran figura de les proves de natació va ser la seva compatriota Katy Ledecky, la més ràpida en els 200, 400 i 800 m lliure, prova en què va batre el rècord del món (8:04.79).

En la segona setmana, a l'estadi João Havelange, cita de les proves d'atletisme, un altre nom va brillar per sobre de la resta, el d'Usain Bolt. Tot i no acostar-se a les seves millors marques, el jamaicà va allargar la seva hegemonia i es va tornar a imposar per tercera vegada seguida en els 100 m, els 200 m i els 4x100 m, igualant les nou medalles d'or del fondista finès Paavo Nurmi i del velocista i saltador nord-americà Carl Lewis. En els 100 m, a més, es va convertir en el primer velocista amb tres títols olímpics. Però no va ser l'únic heroi del tartan. El britànic Mo Farah va repetir el doblet dels 5.000 i els 10.000 m de Londres, desballestant l'estratègia dels seus rivals africans. Només el finès Lasse Viren havia estat capaç de vèncer en les dues distàncies en dues cites olímpiques, a Munic 72 i Montreal 76.

L'atletisme va deixar altres imatges per al record. El sud-africà Wayde van Niekert va guanyar l'or en els 400 m amb un temps de 43.03, que va esmicolar un dels rècords més llegendaris de l'atletisme, el de Michael Johnson (43.18). En la mateixa distància, però en la categoria femenina, Shaume Miller (Bahames) es va llançar literalment sobre la línia de meta per guanyar una final agònica. En la velocitat femenina també es va poder veure l'esclat de la jove jamaicana Elaine Thompson, campiona dels 100 i els 200 m; David Rudisha es va confirmar com el millor atleta de tots els temps en els 800 m, repetint l'or de Londres, i el públic va vibrar quan el saltador brasiler Thiago Braz da Silva es va elevar amb la perxa fins als 6,03 m. Aquest salt va deixar fora de combat el favorit, el francès Renaud Lavillenie. L'atletisme espanyol va celebrar la seva primera medalla d'or gràcies a l'atleta cantàbrica Ruth Beitia, que amb 37 anys va guanyar el concurs d'alçada.

Una altra de les reines dels Jocs va ser la gimnasta nord-americana Simone Biles, que va aconseguir quatre medalles d'or en el concurs complet de gimnàstica, la prova per equips i en les finals de salt i de terra. També va ser bronze en la barra d'equilibri i en la cerimònia de clausura va ser l'abanderada dels Estats Units, l'equip triomfador dels Jocs.