Els herois catalans de Rio

L'esport català va aportar 98 esportistes en els Jocs de Rio, el nombre més gran des del rècord històric de Barcelona 1992 (112), i pràcticament la tercera part de tots els que va aportar el Comitè Olímpic Espanyol. A més, tres esportistes van competir amb altres comitès olímpics: Xavi Garcia (Croàcia) i Adrià Delgado i Xavi Vela (Brasil). Els esportistes catalans van aconseguir un total de nou medalles i el 68% van guanyar una medalla o un diploma olímpic.

Els dos grans herois van ser el lleidatà Saül Craviotto (piragüisme) i la badalonina Mireia Belmonte (natació). El primer va aconseguir, acompanyat del gallec Cristian Toro i amb un temps de 32.075, la victòria en la prova de K-2 dels 200 m de piragüisme, la seva segona medalla d'or després de la de Pequín el 2008. Craviotto, a més, va obtenir el bronze en la prova de K-1. Gràcies a aquestes dues medalles, es va incorporar al club d'esportistes catalans amb quatre medalles olímpiques, equiparant-se amb Andrea Fuentes (natació sincronitzada), Arantxa Sánchez Vicario (tennis) i Mireia Belmonte (natació). Ell, però, és l'únic amb dues medalles d'or.

Belmonte també va pujar dues vegades al podi i va ser, a més, la primera esportista catalana que es va penjar una medalla d'or en una prova individual en imposar-se amb un temps de 2:04.85 en els 200 m papallona a l'australiana Madeline Groves i a la japonesa Natsumi Hoshi. La badalonina també va ser tercera en els 400 m estils.

També va aconseguir la preuada medalla d'or el tennista barceloní Marc López, que, al costat del manacorí Rafael Nadal, va aconseguir el triomf en la prova de dobles masculins en derrotar en la final la parella romanesa Florin Mergea i Horia Tecau. La tercera medalla individual per a l'esport català va ser per al figuerenc Joel González, bronze en la categoria dels 68 kg de taekwondo, en vèncer en el combat decisiu per la medalla el veneçolà Edgar Contreras per un ajustat 4-3. González ja havia estat campió olímpic a Londres, però, en aquella ocasió, de la categoria de 58 kg.

L'esport català també va destacar en bàsquet. En la competició femenina l'equip dirigit pel barceloní Lucas Mondelo va arribar per primer cop a una final olímpica, i tot i la derrota contra el poderós equip dels Estats Units (101-72) la gesta va ser històrica. En l'equip hi van jugar les catalanes Laia Palau, Anna Cruz, Sílvia Domínguez, Marta Xargay i Lucila Pasqua.

L'equip masculí també va assaborir un lloc en el podi, el bronze, després de tombar en el duel pel tercer lloc Austràlia (89-88). Van tenir un paper decisiu en l'equip els catalans Ricky Rubio, Joan Carles Navarro i, sobretot, Pau Gasol, el màxim anotador del torneig.